Le Canton de Melbourne souligne l’engagement de James Johnston

Canton de Melbourne (RC) – La Municipalité du Canton de Melbourne a tenu à souligner l’engagement de James Johnston à l’endroit de sa municipalité lors d’un cocktail amical. Les membres du conseil municipal lui ont offert une plaque souvenir soulignant son dévouement et son implication, mais surtout pour lui démontrer la reconnaissance et l’appréciation de la communauté envers son immense implication municipale et communautaire.

À cette occasion, le conseiller Simon Langeveld lui a livré un hommage poétique tout à fait spécial, identifiant les projets dont M.Johnston fut l’initiateur tels que l’achat d’une niveleuse, la collecte de plastique agricole, la construction d’un deuxième garage municipal, les rénovations des bureaux municipaux et de la salle communautaire de l’Hôtel de Ville ainsi que l’entretien et l’amélioration du réseau routier local.

Trente ans d’engagement, tout particulièrement dans le domaine municipal, sont un exploit à étaler fièrement. De plus, James Johnston entame de nouveau un mandat de quatre ans à la mairie au terme des récentes élections municipales.