Résultats d’une campagne électorale mouvementée à Danville

Danville – Après une campagne électorale mouvementée, la municipalité de Danville a choisi d’offrir un second (et dernier mandat), au maire sortant Michel Plourde.

C’est avec un total de 814 voix que M.Plourde a été réélu. Mario Morand a pu obtenir 635 voix et Denis Groleau 69 voix.

«J’ai préféré suivre la soirée électorale à distance, il y a eu de la mesquinerie lors de la campagne sur les réseaux sociaux. Je suis extrêmement satisfait du résultat. Plus de 50% des citoyens ont voté pour moi. Et nous sommes avant tout ici pour servir les citoyens», a déclaré le maire, précisant qu’il y a eu des hauts et des bas lors de cette élection, mais que le candidat a alors pu ressentir l’appui des gens.

Le conseil municipal s’est quant à lui renouvelé. Les conseillers Ginette Pinard, Jean-Guy Laroche et Daniel Pitre ont été élus respectivement avec 776 voix, 785 voix et 970 voix. Jean-Guy Dionne, Stéphane Roy et Nathalie Boissé ont pour leur part été réélus sans opposition.

M.Plourde a souligné le travail des 13 dernières années de la candidate défaite Francine Labelle-Girard.

«Le conseil est composé de gens de divers horizons. Nous avons une belle équipe, avec qui nous allons avoir du plaisir à travailler. Je mets cette campagne derrière moi», a jouté le maire, précisant qu’il est un homme ouvert, qui tente de comprendre l’autre et qui respecte les divergences d’opinions.

Au lendemain des élections, Michel Plourde s’attaquera au budget, aux dossiers de voirie avec la poursuite de certains et la mise en place de nouveaux, et le développement de la ville. Il compte également travailler sur la commission de la politique culturelle de la municipalité.

«Moi, ce que je veux, c’est faire en sorte de paver la voie pour mon successeur», a-t-il conclu, souhaitant que ce soit un ou une conseiller-conseillère en poste pour être au courant des dossiers amorcés.