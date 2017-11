De nouveaux maires et conseillers sont en postes dans la MRC des Sources

MRC des Sources – Les élections municipales se tenaient le 5 novembre dernier. Alors que plusieurs municipalités de la région ont opté pour la continuité, d’autres ont élu de nouveaux venus dans le paysage de la politique municipale.

À Asbestos, le maire sortant Hugues Grimard a été élu sans opposition. Le conseil sera composé de trois anciens conseillers Alain Roy (poste 2), René Lachance (poste 3), Jean Roy (poste 5) et Pierre Benoit (poste 6) et de deux nouveaux venus, Jean-Philippe Bachand (poste 1, élu avec 59, 82%) et Caroline Payer (poste 4, élue avec 56,38%).

Avec un taux de participation de 79,3%, la municipalité de Saint-Adrien a vu son maire sortant Pierre Therrien, être réélu (84,26%) pour un autre mandat. Sa vis-à-vis Diane Heffernan n’a récolté que 15, 74% des votes. M.Therrien sera entouré de Adrien Gagnon (poste1, 54,57%), Richard Viau (poste2, 59,77%), Claude Dupont (poste3, 77,81%), Claude Blain (poste4, sans opposition), Maxime Allard (poste5, 51,17%) et Francis Picard (poste 6, 55,16%).

À Wotton aussi les citoyens étaient invités à élire un nouveau maire et c’est François Carrier (65,33%) qui a remporté la course face à l’ancienne conseillère municipale Nicole Gagnon (34,67%). Au poste1, c’est Ghislain Drouin qui a été élu avec 50, 31% des votes alors qu’Anouk Wilsey a obtenu 40,69% des votes. Trois candidats se présentaient au poste numéro2, soient Donald Grimard (élu avec 64,98% des votes), Geneviève Girard (20,37%) et David Toussignant (14,65%). Au poste3, 4 et 6, Fernand Bourget, Yvan Dallaire et Richard Dubé ont été élus sans opposition. Au poste5, Lise Champoux a remporté la bataille avec 59,87% alors que la conseillère sortante Karine Grenier a récolté 40,13%.

René Perreault à la mairie et Patrice Pinard et Armande Provencher Richard ont été élus sans opposition aux postes1 et 2 de la municipalité de Saint-Georges-de-Windsor. Au poste 3, Gilles Sirois (67,35%) a été réélu, tout comme Mélanie Gallant (62,61%) et Marc La douceur (55,20%). Le nouveau venu Antoine Letendre a été élu au poste4 avec 54,20% des votes. Les candidats Gaétan Brouillard, Yvon Richer, Geneviève Polard Boisvert et Daniel Brousseau ont toutefois mené une belle campagne.

Saint-Camille a l’habitude de faire les choses autrement, et il s’en est allé de même pour les élections municipales. En effet, tous les postes ont été comblés sans qu’il n’y ait d’élections nécessaires. Ainsi, Philippe Pagé devient le nouveau maire, et il sera épaulé par Pierre Bellerose, Denis St —, France Thibault, Lucie Cormier, Anne-Marie Merrien et Clément Frappier.

Avec 278 électeurs inscrits, c’est Serge Bernier qui a été réélu sans opposition maire de Ham-Sud. Les trois premiers postes ont vu les candidats Diane Audit Goddard, Marilene Poirier et Danny Fontaine être réélus sans opposition.

Au poste 4, Luc St-Laurent a remporté la victoire avec 61,59% et sa vis-à-vis Geneviève Demers a terminé à 38,41% des votes. Au poste5 et 6, Jean Laurier (62,20%) et Stéphane Roux (65,45%) ont été élus, Katerine Boisclair et Timon Janzing-Bachelet terminant respectivement avec 37,80% et 34,55%.

À Saint-Rémi-de-Tingwick, Mario Nolin a été élu maire avec 57,81% des votes. Marc Parent a pour sa part reçu 42,19% des votes. Alain Groleau (poste1), Marco Couture (poste3), Pierre Auger (poste4) et Normand Paquin (poste 6), ont été élus sans opposition. Au poste 2, c’est Charles Luneau (56,97%) qui l’a emporté. Au poste5, Brigitte Nadeau (59,13%) fait son entrée.

Avec un taux de participation de 50,6%, les citoyens de la municipalité de Tingwick ont réélu Réal Fortin (85,10%) à la mairie. Nancy Paquin-Mac Duff a obtenu 14,90% des votes. Aux postes1, 2, 5 et 6, les conseillers Gervais Ouellette, Ghislain Gagnon, Ginette Chapdelaine et Pierre-André Arès ont été réélus sans opposition. C’est Pierre Lessard qui l’a emporté au postenumér0 3 avec 58, 55% des votes, alors que François Charrette a récolté 41,45% des votes. Au poste6, Marjolaine Vaudreuil a été réélue avec 74,31%, face à Mathieu Gagné avec 25,69%.

Kingsey Falls conserve pour un autre mandat la mairesse Micheline Pinard-Lampron. À ses côtés, les conseillers Raymond Paillé (élu avec 55,06% au poste1), Christian Côté (poste 2), Alain Ducharme (poste 3), Marie-Josée Pleau (poste4), Krystel Houle-Plante (poste5) et Dominic Laquerre (poste 6).