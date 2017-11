Saint-Adrien apprend à connaître ses candidats

Saint-Adrien – Le 22 octobre dernier, le Comité de développement de Saint-Adrien organisait une soirée pour permettre à tous les candidats de se faire connaître de la population.

C’est par la poste que tous ont reçu une invitation pour participer à l’événement. Sur les 13 personnes en élection dans la municipalité, 10 étaient présentes et une centaine de personnes se sont déplacées pour l’occasion.

La candidate à la mairie Diane Heffernan était malheureusement absente. Par voie de communiqué, elle explique que c’est par désir d’implication qu’elle a posé sa candidature. Elle ajoute également que «La municipalité de Saint-Adrien a l’occasion de montrer la parité à l’égard des femmes au niveau de la représentation au Conseil municipal. L’inclusion des femmes sur le Conseil municipal est importante pour la réputation de Saint-Adrien.» Intitulée Ensemble vers le bonheur!, sa campagne est également axée sur l’égalité et l’inclusion de la communauté LGBT au Conseil municipal.

Le maire sortant Pierre Therrien souhaite quant à lui poursuivre les dossiers amorcés et négociés depuis plusieurs années. La vente de l’église, le développement de la culture, la problématique de l’école et l’amélioration de la voirie et un programme permettant aux jeunes agriculteurs hors normes de s’installer sont parmi ses préoccupations.

«Nous souhaitons prendre notre place dans une MRC forte, continuer d’offrir des services de qualité tout en conservant notre taux de taxation au plus bas», a ajouté M.Therrien.

En ce qui concerne les conseillers municipaux, Claude Bakin a été réélu sans opposition au siège numéro4. Les autres sièges sont respectivement convoités par Adrien Gagnon (sortant d’un autre poste) et Suzie Hamel au poste1, Claude St-Cyr (sortant de ce poste) et Richard Viau au poste2, Claude Dupont (sortant d’un autre poste) et Cécile Sly au poste3, Maxime Allard et Paul Chaperon (sortant de ce poste) au poste 5 et Francis Picard et Stéphane Poirier (sortant de ce poste) au poste6.