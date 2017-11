Une invitation à aller voter dans la MRC des Sources

MRC des Sources – Le 5 novembre prochain, les citoyens des municipalités de la MRC éliront maires et conseillers municipaux. Votre journal Actualités-L’Étincelle vous propose un bref aperçu des candidats.

Tout d’abord, la Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources avait organisé un 7 à 9 des maires à Saint-Camille le 24 octobre dernier afin de présenter les candidats et les élus sans opposition sur le territoire de la MRC des Sources. Sept des 11 candidats et maires élus étaient présents pour partager leur vision du développement municipal et de la MRC. Une vingtaine de conseillers élus étaient aussi présents pour échanger avec les citoyens présents.

Le maire Hugues Grimard a été réélu sans opposition à la tête de la municipalité d’Asbestos, tout comme les conseillers Alain Roy, René Lachance et Jean Roy. Jean-Philippe Bachand et Charles-Antoine Lavigne se présentent donc au siège numéro1, Luc Bachand et Caroline Payer au siège numéro4 et Pierre Benoit (sortant de ce poste) et Line Pellerin au siège numéro6.

À Saint-Camille, le maire Philippe Pagé et les conseillers ont été élus sans opposition. «Ça part bien. On peut dire qu’il y a une forme de paix sociale, les citoyens semblent satisfaits des candidats élus. Et nous sommes fiers d’avoir un conseil paritaire», a ajouté le nouveau maire.

À Saint-Georges-de-Windsor, c’est le maire sortant René Perreault qui a été réélu. Les candidats Gaétan Brouillard et Gilles Sirois, Antoine Letendre et Yvon Richer, Mélanie Gallant et Geneviève Polard Boisvert ainsi que Daniel Brousseau et Marc Ladouceur se présentent respectivement aux sièges3, 4, 5 et 6.

Les candidats Mario Nolin et Marc Parent se disputeront le poste de maire de Saint-Rémi-de-Tingwick. Alain Groleau, Marco Couture, Pierre Auger (sortant de ce poste) et Normand Paquin (sortant de ce poste) ont été réélus. Les sièges2 et 5 sont respectivement convoités par Charles Luneau et Jean-Claude Perreault, Brigitte Nadeau et Richard Roberge (sortant de ce poste).

À Tingwick, le maire sortant Réal Fortin s’opposera à Nancy Paquin-Mac Duff et François Charrette et Pierre Lessard, ainsi que Mathieu Gagné et Marjolaine Vaudreuil (sortante de ce poste) se portent candidats aux sièges3 et 4. Les conseillers Gervais Ouellette (sortant d’un autre poste) Ghislain Gagnon (sortant de ce poste), Ginette Chapdelaine et Pierre-André Arès ont été élus sans opposition.

La mairesse Micheline Pinard-Lampron s’est mérité un autre mandat à la tête de la municipalité de Kingsey Falls. Alors que les conseillers Christian Côté (sortant de ce poste), Alain Ducharme (sortant de ce poste), Marie-Josée Pleau (sortante de ce poste), Krystel Houle-Plante (sortante de ce poste) et Dominic Laquerre ont été réélus, le siège1 est convoité par Raymond Paillé et Éric St-Laurent.

À Ham-Sud, le maire sortant Serge Bernier a été élu et les conseillers Diane Audit Goddard (sortante de ce poste), Marilène Poirier et Danny Fontaine également. Trois postes de conseillers seront donc en élection et les candidats sont Geneviève Demers et Luc St-Laurent (sortant de ce poste) au numéro4, Katerine Boisclair et Jean Laurier (sortant de ce poste) au numéro5 et Timon Janzing-Bachelet et Stéphane Roux au numéro6.

À Wotton, trois conseillers, Fernand Bourget, Yvan Dallaire et Richard Dubé, ont été élus sans opposition. Alors que Ghislain Drouin et Anouk Wilsey (sortante de ce poste), Geneviève Girard, Donald Grimard et David Tousignant, Lise Champoux et Karine Grenier (sortante de ce poste) tenteront de se faire élire aux sièges 1, 2 et 5, Nicole Gagnon et François Carrier se disputeront le poste de maire.