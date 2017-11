Belmont et rues connexes : les trois candidats prêts pour les feux rouges et les poids lourds

Richmond (RC) – Plus de 200 personnes étaient présentes au Débat Richmond 2017 qui s’est tenu le 18 octobre dernier à la salle du Centre communautaire Sainte-Famille. Les trois candidats à la mairie de la Ville de Richmond, Pierre Grégoire, Bertrand Ménard et Hélène Tousignant ont chacun fait part de leur plate-forme électorale et, par la même occasion, de répondre aux questions de citoyens durant plus de deux heures. Toutefois, le temps alloué n’a pas été en mesure de poursuivre sur d’autres aspects, dont celui de la rue Belmont située dans le secteur Melbourne.

Cette artère parmi les plus anciennes de Richmond suscite du mécontentement et des craintes auprès de résidants demeurant sur cette rue et d’autres connexes. Depuis près de 20 ans, Belmont a progressivement accru son lot d’automobiles et de trafic lourd liés à deux entreprises qui sont des fleurons importants pour l’économie de Richmond et de sa région. Cet environnement propose cependant un cachet appréciable. À la demande de citoyens, les trois candidats à la mairie ont pris position avec pour but de proposer une alternative valable.

Pierre Grégoire

Au terme de son premier mandat au sein du conseil municipal de Richmond, le candidat à la mairie Pierre Grégoire a pris connaissance d’une étude de vitesse de deux résidants de la rue Belmont qui ont observé 15000 véhicules en l’espace de deux semaines. «Malgré deux règlements municipaux, la vitesse et le transport persistent. Comme candidat élu le 5 novembre, j’allouerai un budget soit pour un constable spécial de la SQ ou pour un contrôleur de Transports Québec qui ont le droit d’émettre des contraventions. Ça permettrait de recueillir de l’argent et de se tourner vers de nouvelles solutions auprès des entreprises du secteur.

Bertrand Ménard

Pour Bertrand Ménard, la rue Belmont qui se prolonge vers la rue Craig et d’autres artères pose des problèmes de sécurité et de vitesse. “Présentement, nous sommes trois candidats qui n’ont pas de pouvoir réel. Pour ma part, j’apprécie la collaboration du conseil municipal du Canton de Melbourne à l’endroit de la Ville de Richmond qui doit tenir compte du problème de la rue Belmont et du nombre de travailleurs qui sont présents dans ce secteur. Les deux entreprises, Usinatech et ODG, sont ouvertes à des solutions. Pour ma part, le nouveau conseil de ville devra sans tarder réunir sur une même table le Canton de Melbourne, Transports Québec et les députés fédéral et provincial pour établir un plan de match”, soutient M.Ménard.

Hélène Tousignant

Tout comme messieurs Grégoire et Ménard, la possibilité pour Transports Québec de contourner Belmont en direction de la route116, près du restaurant Tim Horton, est une alternative souhaitée qui suscite un intérêt particulier pour Hélène Tousignant. “M.Ruby Pelletier d’Usinatech est prêt à s’asseoir avec la Ville et les gens du secteur sont fatigués. Cependant, le chemin vers la 116 n’est pas loin. La rue Belmont a un cachet appréciable avec le Centre d’ardoise, le club de golf et un bel environnement. Cette rue a un potentiel patrimonial qui pourrait générer des subventions alliées à d’autres supports monétaires, ce qui pourrait greffer le patrimoine et l’industrie.