Une campagne électorale mouvementée avec trois candidats à Danville

Danville – Denis Groleau, Mario Morand et Michel Plourde se présentent tous trois pour devenir maire de «Danville la magnifique». Partageant des visions et des manières de faire différentes, la campagne est plutôt mouvementée sur les réseaux sociaux.

Afin d’en apprendre davantage sur les candidats à la mairie, mais aussi aux différents postes de conseillers en élection, l’organisme Danville — Histoire, culture et société a tenu une rencontre citoyenne le 21 octobre dernier. Tour à tour les candidats en élection avaient quelques minutes pour se présenter avant que la cinquantaine de citoyens ne soit invitée à leur poser de courtes questions. Cet exercice a permis d’une part de connaître la vision de chacun des élus potentiels, et d’autre part de découvrir leurs intentions pour les quatre prochaines années.

Denis Groleau vit à Danville depuis une trentaine d’années et a à son actif plusieurs réalisations dans la municipalité. Il souhaite donner un nouvel élan à Danville.

Mario Morand détient plus de 35 ans d’expérience comme gestionnaire senior dans le Réseau de la santé et de services sociaux. Impliqué dans le développement économique, social et culturel de la communauté, il aimerait faire de Danville une ville enviée et performante.

Quant à Michel Plourde, il invite les citoyens à voter pour la continuité des dossiers en cours et des projets réalisés au cours des quatre dernières années, comme l’implantation de la politique familiale et de celle des aînés par exemple.

Chez les conseillers municipaux, Francine Labelle-Girard (sortante de ce poste) est opposée à Ginette Pinard au siège numéro1, Patrick Dubois (sortant de ce poste) à Guy Laroche au poste numéro 4 et Alain Caron à Daniel Pitre au poste numéro 4.

Les conseillers Jean-Guy Dionne (sortant de ce poste), Stéphane Roy (sortant de ce poste) et Nathalie Boissé (sortante de ce poste) ont pour leur part été réélus sans opposition.

Et s’il y a une chose sur laquelle tous les candidats s’entendent, c’est sur l’importance d’aller voter le 5 novembre prochain.