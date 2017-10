Plusieurs courses à la mairie sont en route dans la MRC des Sources

MRC des Sources – Trois municipalités de la MRC des Sources et deux municipalités limitrophes de la MRC d’Arthabaska sont actuellement en pleine campagne électorale qui connaîtra son dénouement le 5 novembre prochain, alors que les citoyens éliront ou rééliront leur maire ou leur mairesse.

Tout d’abord, à Danville, où les réseaux sociaux sont largement mis à contribution pour cette campagne, le maire sortant Michel Plourde briguera un second et dernier mandat alors que Mario Morand et Denis Groleau tenteront de se faire élire également. Le 21 octobre dernier, les candidats étaient d’ailleurs réunis au Centre MGR Thibault pour se présenter. La course s’annonce serrée alors que les trois candidats souhaitent développer tout le potentiel inexploité de Danville la Magnifique chacun à leur façon.

À Saint-Adrien également les deux candidats à la mairie ont eu l’occasion de se présenter aux citoyens le 22 octobre dernier lors de la soirée d’information Tout Saint-Adrien en parle. Le maire sortant Pierre Therrien fait face à une nouvelle venue en politique municipale, Diane Heffernan.

Katy St Cyr ne se représentant pas pour un autre mandat à la mairie de Wotton, le poste est aujourd’hui convoité par la conseillère municipale sortante Nicole Gagnon et par François Carrier.

À Saint-Rémi-de-Tingwick, deux nouveaux candidats souhaitent prendre la relève de la mairesse sortante Estelle Luneau qui ne se représente pas. Mario Nolin et Marc Parent souhaitent faire avancer la municipalité chacun à leur façon.

Et finalement, à Tingwick, le maire sortant Réal Fortin s’opposera à Nancy Paquin-Mac Duff.