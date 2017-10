Charles Mallette prêt pour un autre mandat à Richmond

Richmond (RC) – Charles Mallette se dit prêt pour un autre mandat de quatre ans. « Évidemment, il reste beaucoup de choses à faire sur des projets qui me tiennent à cœur pour le bien de la ville de Richmond, mais surtout pour les citoyens du district numéro 1.

Le candidat sortant rappelle qu’il est conseiller depuis l'an 2000 à la Ville de Richmond. « J'ai siégé sur différents comités comme entre-autre la Commission des loisirs, le comité des infrastructures, le comité de police, Trans-Appel et le service des incendies. J'ai été aussi désigné pendant plus de 10 ans comme représentant de la ville à la Chambre de commerce et d'industrie de la région de Richmond. »

Son engagement comme bénévole au sein de plusieurs organismes lui a permis de connaître les besoins de la population de Richmond, que ce soit sur le Comité des paniers de Noël, la bibliothèque RCM, la fête des nouveau-nés et autres implications. « Je suis aussi vice-président de la Légion canadienne de Richmond », d’ajouter le candidat.

M. Mallette se dit prêt à continuer le travail amorcé et à soutenir le nouveau maire et les conseillés que la population aura désigné.