Région de Valcourt : élus par acclamation et candidats pour les postes à combler

Val-Saint-François (RC) – Les candidats et candidates sortants et ceux et celles qui sont prêts pour l’exercice des quatre prochaines années avaient jusqu’au 6 octobre pour s’inscrire aux élections municipales 2017. Pour les trois régions de la MRC du Val-Saint-François, Les Actualités L’Étincelle ont retenu dans l’édition du 11 octobre les régions de Richmond et Windsor regroupant douze municipalités. La prochaine parution du 18 octobre regroupe les municipalités de la région de Valcourt.

Bonsecours

Maire : Jacques David (sortant d’un autre poste), Fernand R. Plante. Conseiller 1 : Steve Arès (élu) ; conseiller 2 : Bastien Lefebvre (sortant et élu) ; conseiller 3 : Mario Martin (élu) ; conseiller 4 : André Leduc (élu) ; conseiller 5 : Jocelyne Tessier, Joan Frances Tuck (sortante) ; conseiller 6 : Alex Bouthillette, Jean Tétreault (sortant).

Canton de Valcourt

Maire : Patrice Desmarais (sortant et élu) ; conseiller 1 : Réjean Duchesneau (sortant et élu) ; conseiller 2 : Mario Gagné (sortant et élu) ; conseiller 3 : Gilles Allain (sortant et élu) ; conseiller 4 : Gaétane Lafrance (sortante et élue) ; conseiller 5 : Bertrand Bombardier (sortant et élu) ; conseiller 6 : Michel Daigneault (sortant).

Lawrenceville

Maire : Dereck Grilli (sortant et élu) ; conseiller 1 : Jonathan Héroux (élu) ; conseiller 2 : Éric Bossé (sortant et élu) ; conseiller 3 : Claude Jeanson (sortant et élu) ; conseiller 4 : Valérie Fontaine Martin, Anthony Paquette ; conseiller 5 : Réal Delorme (élu) ; conseiller 6 : Anne Dussault (élue).

Maricourt

Maire : Robert Ledoux (sortant et élu) ; conseiller 1 : Silvie Hill (sortante), Isabelle Plante ; conseiller 2 : Serge Turcotte (sortant et élu) ; conseiller 3 : Éric Steingue, Alexandre Tessier (sortant) ; conseiller 4 : Léo Dandurand (élu) ; conseiller 5 : Gilles Desmarais (sortant et élu) ; conseiller 6 : Michael Selby (sortant et élu).

Sainte-Anne-de-la-Rochelle

Maire : Louis Coutu (sortant) : conseiller 1 : Nancy Gaouette, Pascal Gonnin ; conseiller 2 : Denis Vel (sortant) ; conseiller 3 : Jacques Bergeron ; conseiller 4 : Maurice Boudreau (sortant d’un autre poste), Réal Vel (sortant de ce poste) ; conseiller 5 : Paul Henri Arès, Bernard Bessette ; conseiller 6 : Jean-Pierre Brien, Alain Côté ; Clément Marois.

Valcourt

Marie : Renald Chênevert (sortant), Daniel Lacroix ; conseiller 1 : Jacques Blanchard (sortant) ; conseiller 2 : Vicky Bombardier (élue) ; conseiller 3 : Pierre Tétrault (sortant et élu) ; conseiller 4 : Jimmy Royer (élu) ; conseiller 5 : Dany Saint-Amant (sortant et élu) ; conseiller : Julien Buissières (sortant, élu).