Guy Ouellet veut ramener la qualité de vie à Melbourne

Richmond – Professionnel du milieu des communications, Guy Ouellet a décidé de se présenter au poste de conseiller municipal dans le district numéro 1 de Richmond, encore connu sous le nom de Melbourne. Après avoir œuvré durant 20 ans au sein d’agences de communication de la région, il a opté pour le travail autonome il y a une douzaine d’années.

Né à Richmond en 1960, Guy Ouellet a choisi de revenir dans sa ville natale il y a cinq ans, afin de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens vivant dans le coin de pays qui l’a vu naître. Très attaché à sa région, ce citoyen engagé n’a pas tardé à s’impliquer au sein de la Chambre de Commerce , du Centre d’interprétation de l’ardoise et d’Héritage du Val-Saint-Françoisi.

Selon Guy Ouellet, certains dossiers sont criants dans son secteur. « Depuis la fusion de Melbourne avec Richmond, le district no. 1 est négligé, tant au niveau de la sécurité que de l’entretien. La réfection de nos rues et de nos trottoirs est sans cesse reportée malgré les représentations répétées des citoyens. Les résidents de mon district, souvent des gens âgés et des jeunes familles, sont excédés par la vitesse et la circulation lourde. Hélas, ils ne sont guère entendus. Nous payons pourtant les mêmes taxes que tous les citoyens de Richmond, mais nous sommes traités comme des gens de seconde zone. Il est grand temps que ça change », d’affirmer le candidat.