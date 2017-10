Campagne électorale dans plusieurs municipalités des Sources

MRC des Sources – Les élections municipales sont enclenchées. Le 6 octobre dernier, plusieurs maires et conseillers ont été réélus sans oppostition. Pour les autres, la campagne électorale commence et se poursuivra jusqu’au 5 novembre prochain.

Votre journal Les Actualités – L’Étincelle vous propose un bref aperçu pour les municipalités de la MRC des Sources et environnantes.

À Asbestos, Hugues Grimard a été réélu sans opposition et entamera ainsi son troisième mandat. Les conseillers Alain Roy, René Lachance et Jean Roy ont également été réélus sans opposition. Les candidats pour les autres postes sont Jean-Philippe Bachand et Charles-Antoine Lavigne, Luc Bachand et Caroline Payer et Pierre Benoit et Line. Pellerin

À Danville, la course à la mairie sera chaudement disputée entre le maire sortant Michel Plourde, Mario Morand et Denis Groleau. Les conseillers Jean-Guy Dionne, Stéphane Roy et Nathalie Boissé ont été élus sans opposition. Francine Labelle-Girard et Ginette Pinard, Patrick Dubois et Jean-Guy Laroche et Alain Caron et Daniel Pitre convoitent les postes restants.

Alors que la mairesse actuelle Kathy St-Cyr a annoncé son départ un peu plus tôt cet été, François Carrier et Nicole Gagnon sont les deux candidats à la mairie de Wotton. Les postes 3 et 4 et 6 ont vu leurs conseillers se faire élire sans opposition, soit Fernand Bourget, Yvan Dallaire et Richard Dubé. Ghislain Drouin et Anouk Wisley feront campagne pour le poste 1, Geneviève Girard, Donald Grimard et David Tousigant pour le poste 2, et Lise Champoux et Karine Grenier pour le poste 5.

Saint-Camille a l’habitude de faire les choses autrement, et il s’en est allé de même pour les élections municipales. En effet, tous les postes ont été comblés sans qu’il n’y ait d’élections nécessaires. Ainsi, Philippe Pagé devient le nouveau maire, et il sera épaulé par Pierre Bellerose, Denis St-, France Thibault, Lucie Cormier, Anne-Marie Merrien et Clément Frappier.

À Saint-Georges-de-Windsor le maire René Perreault a été élu sans opposition, tout comme les conseillers Patrice Pinard et Armande Provencher Richard. Michel Bellemare, Gaétan Brouillard et Gilles Sirois, Antoine Letendre et Yvon Richer, Mélanie Gallant et Geneviève Polard Boisvert et Daniel Brousseau et Marc Ladouceur se présenteront comme conseillers.

Le maire actuel Pierre Therrien fera campagne contre Diane Heffernan pour le poste de maire de Saint-Adrien. Adrien Gagnon et Suzie Hamel se présenteront au poste 1. Au poste 2, il s’agit de Claude St-Cyr et Richard Viau; au poste 3, Claude Dupont et Cécile Sly; au poste 4 Claude Blain et Carole McKenty; au poste 5 Maxime Allard et Paul Chaperon et au poste 6 Francis Picard et Stéphane Poirier.

À Ham-Sud, le maire Serge Bernier est de nouveau maire de la municipalité, les conseillers Diane Audit Goddard, Marilene Poirier et Danny Fontaine ont été respectivement élus sans opposition au poste 1, 2 et 3. Aux postes 4, 5 et 6, les candidats Genevièeve Demers, Luc St-Laurent, Katerine Boisclair, Jean Laurier, Timon Janzing-Bachelet et Stéphane Roux feront campagne.

Le poste de maire de Saint-Rémi-de-Tingwick sera convoité par Mario Nolin et Marc Parent. Les conseillers Alain Groleau, Marco Couture, Pierre Auger et Normand Paquin ont été élus sans opposition. Les postes 2 et 5 verront Charles Luneau, Jean-Claude Perreault, Brigitte Nadeau et Richard Roberge se livrer bataille.

La mairesse de Kingsey Falls Micheline Pinard-Lampron, est reconduite pour un autre mandat. Les candidats Christian Côté, Alain Ducharme, Marie-Josée Pleau, Mme Krystel Houle-Plante et Dominic Laquerre ont également été élus sans opposition. C’est donc seulement au poste 1 que les candidats Raymond Paillé et Éric St-Laurent se présentent.

À Tingwick, le maire sortant Réal Fortin aura une adversaire en la personne de Nancy Paquin-Mac Duff. Les conseillers Gervais Ouellette, Ghislain Gagnon, Ginette Chapdelaine et Pierre-André Arès ont été élus sans opposition. Les candidats François Charrette, Pierre Lessard, Mathieu Gagné et Marjolaine Vaudreuil se présentent pour les postes restants.