Élections : élus par acclamation au terme du 6 octobre

Val-Saint-François (RC) – Les candidats et candidates sortants et ceux et celles qui sont prêts pour l’exercice des quatre prochaines avaient jusqu’au 6 octobre pour s’inscrire aux élections municipales 2017. Pour les trois régions de la MRC du Val-Saint-François, qui regroupent les trois villes (Richmond, Valcourt et Windsor) des dix-huit municipalités du territoire, Les Actualités L’Étincelle retien les régions de Richmond et Windsor regroupant douze municipalités.

De ce nombre, sept hommes et femmes ont été élus ou réélus suite à l’heure butoir. Il s’agit de Jean-Luc Beauchemin, Sylvie Bureau, Luc Cayer, Martha Hervieux, James Johnston, Christian Massé et Hervé Provencher. Pour ce dernier et Mme Bureau, c’est depuis 2009 qu’ils occupent la mairie de Saint-Claude et Windsor.

Ces douze municipalités indiquent les maires et conseillers qui ont été élus sans opposition. C’est maintenant aux candidats de s’activer auprès de la population.

Canton de Cleveland

Maire : Pierre Grandmont, Herman Herbers (sortant). District 1 : Gerald Badger (sortant), Nicole Tremblay ; district 2 : Fernand Leclerc (élu) ; district 3 : Éric Courteau (sortant), Evelyne Godon ; district 4 : Luc Duperron, Serge Ouellette, Johnny Vander Wal (sortant) ; district 5 : Denis Auclair, Sylvie Giroux (sortante) ; district 6 : Charles Brochu, Claude Gendron (sortant). À retenir : 2 candidats à la mairie ; 3 postes convoités dont un regroupant 3 candidats.

Canton de Melbourne

Maire : James Johnston (sortant et élu). Conseiller 1 : Lois Miller (sortante et élue) ; conseiller 2 : Douglas Morrison, André Poirier (sortant) ; conseiller 3 : Jeffrey Garrett (élu) ; conseiller 4 : Simon Langeveld (sortant et élu) ; conseiller 5 : Raymond Fortier (sortant et élu) ; conseiller 6 : Daniel Enright, Valérie Guénette (sortante). À retenir : réélection à la mairie et 4 élections au conseil.

Kingsbury

Maire : Martha Hervieux (sortante d’un autre poste et élue). Conseillers 1 et 2 : aucune candidature ; conseiller 3 : Pierre Bail (sortant et élu) ; conseiller 4 : Michel Thibeault (sortant et élu) ; conseiller 5 : Marc Saumier (sortant et élu) ; conseiller 6 : Claude Mailhot (sortant et élu). À retenir : Martha Hervieux assume la mairie.

Racine

Maire : Christian Massé (sortant et élu). District 1 : Nicolas Turcotte (élu) ; district 2 : Mario Côté (sortant et élu) ; district 3 : André Courtemanche (élu) ; district 4 : Lorraine Denis (sortante et élue) ; district 5 : Adrien Steudier (sortant et élue) ; district 6 : Nathalie Lemelin (sortante et élue). À retenir : élection complète pour la mairie et les 6 districts.

Richmond

Maire : Pierre Grégoire (sortant d’un autre poste), Bertrand Ménard, Hélène Tousignant. District 1 : Charles Mallette (sortant), Guy Ouellet ; district 2 : Jeannette Comeau Charland, Gérard Tremblay (sortant) ; district 3 : Robert Drouin, Cathy Varnier-Cloutier ; district 4 : Guy Boutin (sortant), Bernard Moreau ; district 5 : Céline Bourdeau (sortante et élue) ; district 6 : André Arsenault, Clifford Lancaster. À retenir : deux candidats et une candidate à la mairie et une seule élue au niveau des 6 districts.

Saint-Claude

Maire : Hervé Provencher (sortant et élu). District 1 : Jocelyn Milette, Eloi Provost ; district 2 : Étienne Hudon-Gagnon (sortant et élu) ; district 3 : Yves Gagnon (sortant et élu) ; district 4 : Marco Scrosati (sortant et élu) ; district 5 : Yvon Therrien (sortant et élu) ; district 6 : Lucie Coderre (élue). À retenir : Hervé Provencher entame 3e mandat et cinq districts sont comblés.

Saint-Denis

Maire : Jean-Luc Beauchemin (sortant et élu). District Lac Brompton (1) : Guy Corriveau, Steve Lemieux ; district Lac Desmarais et Petit lac Brompton (2) : André Filteau (sortant), Roger Hervieux ; district Lac Montjoie (3) : Carole Tardif (élue) ; district Village (4) ; Pierre Rhéaume (sortant et élu) ; district Rural Nord (5) : Jean-Sébastien Béliveau, Jean Samson (sortant) ; district Rural Sud (6) : Jean-Guy Emond (élu). À retenir : réélection du maire et trois districts forçant l’opposition.

Saint-François

Maire : Renald Lapierre, Gérard Messier (sortant d’un autre poste). District 1 : Yvon Larochelle (sortant d’un autre poste), Bernard Roy, Marc Vigneux ; district 2 : Claude Paulin (élu) ; district 3 : Adam Rousseau (sortant et élu) ; district 4 : Alexandre Roy (élu) ; district 5 : Michel Frappier (sortant), Mathieu Grenier. District 6 : Simon Joli, Antoine Simard-Lebrun.

Stoke

Maire : Luc Cayer (sortant, élus). Conseiller 1 : Mélissa Théberge (élue) ; conseiller 2 : Sylvain Chabot (sortant, élu) ; conseiller 3 : Steeves Mathieu (sortant, élu) ; conseiller 4 : Lucie Gauthier (sortante, élue) ; conseiller 5 : Daniel Dodier (sortant et élu) ; conseiller 6 : Mario Carrier (sortant, élus). À retenir : Tous le maire et les conseiller élus.

Ulverton

Maire : J. Pierre Bordua (sortant d’un autre poste), Maurice Richard (sortant d’un autre poste). Conseiller 1 : Jacques Poliquin (élu) ; conseiller 2 : France Bouthillette, Jaap John De Langen ; conseiller 3 : Robert Bélanger (sortant, élu) ; conseiller 4 : Carl Arcand (sortant et élu) ; conseiller 5 : Claude Lefebvre (sortant, élu) ; conseiller 6 : Mark Cross (sortant, élu).

Val-Joli

Maire : Rolland Camiré (sortant), Laurent Tremblay. Conseiller 1 : Sylvain Côté (sortant, élu) ; conseiller 2 : Philippe Verly (sortant, élu) ; conseiller 3 : Gilles Perron (sortant, élu) ; conseiller 4 : Raymond Côté (sortant, élu) ; conseiller 5 : Lise Larochelle (élue) ; conseiller 6 : Josiane Perron (sortante, élue). À retenir : deux candidats à la mairie et six candidats et candidates élus.

Windsor

Maire : Sylvie Bureau (sortante, élue). Conseiller 1 : Ana Rosa Mariscal (sortante et élue) ; conseiller 2 : René Goulet, Mario Leclerc (sortant) ; conseiller 3 : Daniel Pelletier, Hervé Vallières (sortant) ; conseiller 4 : Solange Richard (sortante et élue) ; conseiller 5 : Gaétan Graveline (sortant, élu) ; conseiller 6 : Alain Beaudin (sortant, élu). À retenir : la mairesse et quatre candidates et candidats réélus.