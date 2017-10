La MRC des Sources gagnante du Leadership municipal 2017

MRC des Sources – La MRC des Sources a remporté le prix du Leadership municipal2017 lors du plus récent gala de Fédération Québécoise des Municipalités qui se tenait à Québec.

Remis à une municipalité ou à une MRC pour la mise en œuvre d’un projet structurant pour la communauté locale ou régionale, ce prix souligne une initiative remarquable d’une municipalité ou d’une MRC pour le développement de son milieu, que le projet soit à caractère culturel, social ou économique.

En compétition avec les municipalités de Fortierville et de Sainte-Françoise pour leur projet commun de revitalisation pour contrer les difficultés des entreprises locales à trouver de la main-d’œuvre agricole qualifiée et stable et la MRC de La Matapédia pour son projet Écoterritoire habité de la Matapédia, c’est pour son outil de planification et de mise en œuvre du développement territorial Agenda 21 que la MRC des Sources a remporté ce prix.

Ce projet a, entre autres, été possible grâce à l’ouverture des élus de la MRC des Sources qui ont décidé de plonger pleinement dans cette aventure territoriale.

«Je suis très fier que la MRC des Sources ait réussi à unir un nombre considérable de partenaires autour d’une seule et même vision de développement pour construire cet outil et pour voir autrement la région. Nous passons à une nouvelle ère», avait déclaré Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources et maire d’Asbestos, à l’époque de la mise en place du projet.

Pour les élus de la MRC, il s’agit d’une belle reconnaissance de la vitalité et de l’esprit de collaboration qui règne sur le territoire. Et ils remercient l’équipe de la MRC des Sources pour la mise en candidature de ce prix.