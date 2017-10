Débat et questions publiques pour le poste de la mairie à Richmond

Richmond – Les citoyens de Richmond sont invités à soumettre leurs questions concernant leur municipalité au comité organisateur du débat 2017 qui se tiendra le mercredi 18 octobre, dès 19h, à la salle Sainte-Famille située au 155, rue Craig à Richmond.

Pour la première fois depuis plus de 30 ans, les citoyens de Richmond éliront un nouveau candidat à la mairie de Richmond. Ce débat bilingue est l’initiative d’un regroupement de citoyens curieux d’en connaître davantage sur la vision et les objectifs de chacun des candidats.

De plus, ce débat a pour but de donner aux citoyens l’occasion d’entendre les candidats à la mairie présenter leurs plateformes respectives, mais également de commenter les questions et les préoccupations des citoyens.

Dans le but d’orienter le débat en fonction des intérêts des électeurs, le comité organisateur sollicite votre aide pour faire parvenir les questions que vous aimeriez poser aux candidats. Du 2 au 10 octobre, faites parvenir vos questions dans la langue de votre choix:

• Via un formulaire web disponible à l’adresse:

https://sites.google.com/site/richmond2017debat/home/questions;

• par téléphone au 819 826-2534;

• à l’adresse richmonddebat2017@gmail.com/.

Les questions choisies pour le débat seront disponibles dès le 11 octobre sur le site web du débat: https://sites.google.com/site/richmond2017debat/home/questions