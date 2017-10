Cathy Varnier se porte candidate au district 3 de la Ville de Richmond

Richmond (RC) – Jeune femme de 30 ans originaire de la région, Cathy Varnier n’en est pas à ses premières implications au sein de son milieu. Détentrice d’une maîtrise en travail social, elle a travaillé pendant plusieurs années comme intervenante sociale et a œuvré à titre d’administratrice dans le réseau communautaire et celui de la santé. Ce bagage amène cette fois MmeVarnier à une nouvelle étape, qui est celle de se porter candidate au district numéro3 du conseil de ville de Richmond.

Ses fonctions actuelles comme coordonnatrice de Valfamille, de même que sa récente collaboration à la démarche de planification collective MADA l’ont amené à se sensibiliser aux besoins et réalités vécues par de nombreux groupes de la population, passant de la jeunesse à ceux des familles, des aînés, des communautés anglophones et des personnes défavorisées.

MmeVarnier compte mettre à contribution ses expériences personnelles et professionnelles, entre autres dans le développement socioéconomique, communautaire et social.

Cathy Varnier planifie d’ici peu une campagne de terrain dans le but d’écouter et de bien comprendre les préoccupations et les besoins des citoyens de même que des entreprises du district3. C’est avec enthousiasme que j’envisage de travailler avec les citoyens, l’équipe municipale et les élus de la Ville de Richmond comme conseillère municipale à partir du 5 novembre prochain», de conclure la candidate.