Adam Rousseau prêt pour quatre autres années

Saint-François (RC) – Affirmant être fort de l’appui de nombreux citoyens du district 3 et de l’ensemble du territoire tomcodois, le conseiller sortant Adam Rousseau sollicite un autre mandat à la table du conseil municipal de Saint-François-Xavier-de-Brompton.

Se disant conscient des enjeux sur l’ensemble du territoire de la municipalité, le conseiller sortant prône un équilibre des services entre tous les secteurs urbains et ruraux. «Il faut travailler non seulement pour notre district, mais aussi pour l’ensemble de la municipalité, selon les réalités et les besoins de chacun», ajoute-t-il.

Au sujet des objectifs pour les années à venir, Adam Rousseau vise l’amélioration de la structure administrative et des services de la Municipalité, la sécurité routière et des investissements dans le réseau routier. S’ajoutent l’amélioration des parcs et terrains de jeux afin d’accroître la qualité de vie des familles et d’en attirer de nouvelles dans un cadre de taxation parmi plus bas en Estrie.

Les aînées et les saines habitudes de vie sont aussi des priorités du candidat. «La Municipalité a les moyens de ses ambitions: on peut respecter les moyens de nos citoyens qui travaillent fort pour faire vivre leur famille tout en améliorant les services offerts. Il n’y a pas que la taxation comme moyen d’offrir des services.»

Actuellement âgé de 32 ans et élu en 2009 pour la première fois, Adam Rousseau travaille pour le ministère de l’Emploi et du Développement social au gouvernement fédéral. Il est également pompier à temps partiel dans la région depuis 2008.