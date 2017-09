Mario Morand poursuit son engagement envers Danville

Danville — Impliqué depuis 20 ans dans la communauté, Mario Morand souhaite cette fois-ci le faire, mais en tant que maire de «Danville la Magnifique».

«J’y vois une occasion d’améliorer l’administration municipale en misant sur le potentiel du personnel en place et sur les compétences des conseillers. Il importe de bien mesurer les enjeux de notre communauté, d’apprécier ce qui nous démarque et de relever les défis qui pointent à l’horizon», a-t-il précisé.

Détenant plus de 35 ans d’expérience comme gestionnaire senior dans le Réseau de la santé et de services sociaux, dont 20 ans au sein de la MRC des Sources, le président et membre de plusieurs autres conseils d’administration souhaite son expérience, sa formation et ses valeurs au service de la communauté danvilloise.

«Impliqué dans le développement économique, social et culturel de la communauté, j’aimerais avec vous faire de Danville une ville enviée et performante», a jouté le candidat.

Et pour ce faire, il aimerait développer une vision stimulante, des perspectives réalistes et des actions concrètes pour avancer vers une communauté fière, où il fait bon vivre, en harmonie avec la nature et les citoyens qui y vivent. Pour M.Morand, la saine collaboration avec les partenaires est également un atout indéniable au support et au développement de la communauté.

Alors le 5 novembre prochain, il invite la population à s’entraider et à faire un bout de chemin ensemble.