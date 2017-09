Gilles Perron souhaite un second mandat à Val-Joli

Val-Joli (RC) – Suite à son mandat de quatre ans qui s’achèvera suite aux élections municipales au début de novembre, Gilles Perron sollicite un second terme de quatre ans au siège numéro 3 du conseil de Val-Joli.

De retour à la politique municipale en 2013, le candidat sortant a plongé avec engouement dans les dossiers qu’il a partagé avec le maire et ses collègues. « Je suis désigné pour le conseil d’administration de Trans-Appel ainsi qu’à celui de la Régie d’incendie de la région de Windsor qui me tiennent à cœur. J’ai aussi la possibilité de travailler en équipe pour d’autres dossiers, dont celui qui concerne l’eau potable et l’aqueduc », mentionne l’ex-technicien animalier du Cégep de Sherbrooke.

Ayant toujours été intéressé par la politique municipale, Gilles Perron a été conseiller durant trois années sous la gouverne du maire Deryl Brock. M. Perron a ensuite pris la relève à la maire durant onze années consécutives pour ensuite quitter son poste en 2009.

« J’ai beaucoup apprécié mon retour en 2013 et maintenant, plusieurs citoyens m’invitent à poursuivre mon travail et à profiter de mon expérience. C’est encourageant, d’autant plus que le dynamisme est présent au sein du conseil municipal et des employés qui s’occupent à améliorer les services », considère Gilles Perron.