Gaétan Graveline prêt pour un troisième mandat à Windsor

Windsor (RC) – Occupé au dossier de l’agrandissement de la caserne des pompiers, de sa participation bénévole à l’espace Sarah-Ève Fontaine et d’autres volets, Gaétan Graveline ne s’est pas précipité pour annoncer son intention de briguer un troisième mandat au conseil de ville de Windsor. Considérant l’approche des candidatures pour les prochaines élections, le conseiller a récemment annoncé qu’il est près pour un troisième mandat.

Reconnu particulièrement pour son implication et sa connaissance des milieux communautaires, l’ex-Longueillois a aussi développé un solide intérêt pour la politique municipale et le partage des connaissances.

«Quand j’ai été élu pour mon premier mandat en 2009, je m’attendais à ce qu’on me confie un mandat relié à la culture ou à la communauté sauf que la mairesse, M.Bureau, m’a donné les comités des finances, de la Régie d’incendie et des développements économiques et domiciliaires que j’ai partagé avec mes collègues. J’ai trouvé ça dur parce que j’avais un apprentissage à faire», se rappelle Gaétan Graveline.

Président du conseil d’administration de la Régie d’incendie de la région de Windsor, le conseiller sortant est à même de communiquer avec la population.

«D’un commun accord, la mairesse et mes collègues ont changé l’habitude de désigner à tour de rôle un maire suppléant. À la fin des élections, MmeBureau me désignera à ce poste pour une année complète. C’est gratifiant, mais ce qui m’importe, c’est d’agir avec humilité et de continuer d’être un gars de terrain pour tout ce qui touche le présent et l’avenir de notre communauté et de celles qui nous entourent», de conclure Gaétan Graveline.