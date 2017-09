Jean-Philippe Bachand sera candidat à Asbestos

Asbestos — Lors des prochaines élections municipales du 5 novembre prochain, Jean-Philippe Bachand sera candidat à titre de conseiller municipal au poste no1 à Asbestos.

Infirmier-ostéopathe œuvrant à Asbestos et père de deux enfants, Jean-Philippe Bachand se sent interpellé par les enjeux de cette élection.

«Nous devons saisir les occasions qui se présentent à nous pour arriver à un développement harmonieux de notre ville, notre région. Le développement économique, la gestion efficace des taxes, la qualité des services aux citoyens, voilà quelques-unes de mes préoccupations», a-t-il précisé.

Occupant les fonctions de président de la Commission scolaire des Sommets depuis 2014, étant membre du bureau de direction de la Fédération des commissions scolaires du Québec ainsi que membre du conseil d’administration du Cégep de Sherbrooke, M.Bachand souhaite mettre sa vaste expérience au service de la ville d’Asbestos.

Rappelons qu’il a également été conseiller municipal, maire de la ville d’Asbestos et président d’un tribunal administratif au niveau fédéral. Depuis quelques années, il siège également sur différents organismes locaux tant pour les jeunes (Club Optimiste) que pour le développement économique.

«Vous avez été très nombreux à me demander de revenir siéger au conseil municipal de la ville d’Asbestos et après mûres réflexions, j’ai décidé de me lancer à nouveau dans cette belle aventure», a-t-il conclu, se décrivant comme un gars d’équipe qui souhaite ardemment travailler avec les membres du conseil municipal.