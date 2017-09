Pierre Grandmont candidat à la mairie de Cleveland

Canton Cleveland (RC) – L’ex-maire de la Municipalité du Canton de Cleveland, Pierre Grandmont, annonce qu’il pose sa candidature au poste de la mairie qui est présentement occupé par Hermans Herbers. «Après avoir pris une pause, comme la plupart de vous le savez, je suis maintenant de retour et prêt à relever le défi de mon ancien poste à la marie. Cette décision est prise avec l’appui de mon médecin spécialiste, qui m’a confirmé qu’il n’y avait plus de problème avec ma santé», affirme M.Grandmont.

Résidant à Canton de Cleveland depuis 34 ans, le candidat rappel qu’il a été conseiller municipal durant 14 ans, auxquelles s’ajoutent ses 4 années à titre de maire de Cleveland, de 2009 à 2013. Parmi ce qu’il considère comme ses plus belles réalisations, M.Grandmont retient le résultat du référendum concernant la fusion avec la Ville de Richmond qui avait été rejeté, et ce, grâce à la participation des citoyens et des conseillers Denis Auclair et James St-Cyr.

Il retient aussi son projet concernant le rechargement d’ardoise sur les chemins de la Municipalité, lequel n’est pas terminé et qui demeure un dossier qu’il compte réaliser.

«Compte tenu de l’absence des derniers résultats financiers de la Municipalité par l’équipe en place, qui ne seront connus qu’en décembre 2017 et qui m’inquiètent, je ne peux promettre d’autres réalisations de projets sans avoir pris connaissance de ces résultats. Cependant, soyez assurés que si je suis élu à la mairie, je serai transparent et travaillerai pour le bien-être de tous les citoyens et citoyennes comme je l’ai toujours fait par le passé. Présentement, je suis à former une équipe de conseillers et de conseillères indépendants pour faire partie du nouveau conseil municipal le 5 novembre prochain», annonce Pierre Grandmont.