Grégoire, Ménard et Tousignant sont prêts pour prendre la relève de Marc-André Martel

Richmond (RC) – À l’approche du début des élections municipales, la Ville de Richmond regroupe deux candidats et une candidate qui s’affairent chacun à prendre la relève de Marc-André Martel. Cumulant 30 années de politique municipale, l’actuel maire avait annoncé officiellement durant l’automne 2016 sa décision de quitter la mairie.

Très tôt durant la présente année, Bertrand Ménard et Hélène Tousignant avaient informé la population de leurs décisions de prendre la relève de M.Martel. Plus récemment, MmeTousignant a conclu ses quatre rencontres au sujet de l’avenir de ville auprès des citoyens intéressés. Dans cette même période, M.Ménard partagera sa vision à l’occasion d’un souper de spaghetti gratuit prévu pour le 23 septembre. M.Grégoire est aussi sur le mode de l’avenir et depuis sa décision de briguer les suffrages, sa cavale implique une approche auprès des citoyens.