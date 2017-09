Daniel Pelletier convoite le siège d’Hervé Vallières

Windsor (RC) – C’est dans les prochaines que Daniel Pelletier déposera officiellement sa candidature au siège numéro3 pour les élections municipales de 5 novembre prochain.

Résident de Windsor depuis toujours, M.Pelletier est un bénévole actif au sein de sa communauté depuis plus de 15 ans. Au fil des années, il s’est impliqué dans le Club de patin artistique de Windsor, l’organisation de la fête de Noël de la Ville, le Festival du papier, la Course du Tournesol et, plus récemment, au sein du conseil d’administration de La Poudrière ainsi qu’au Comité de la famille et des aînés de Windsor.

«Mes différents emplois comme charpentier-menuisier dans la région m’ont amené à connaître beaucoup de gens. Ceux qui me connaissent bien savent que j’aime être dans l’action. C’est pour cela que je m’implique non seulement par ma présence aux comités, mais aussi par des réalisations mettant à profit mon expérience de plus de 30 ans dans la construction», mentionne le candidat.

Convoitant le siège du candidat sortant Hervé Vallières, Daniel Pelletier estime qu’il est prêt à s’impliquer de façon plus importante, précisant qu’il a à cœur de faire de Windsor une ville dynamique et accueillante.