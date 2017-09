Danville — Michel Plourde, actuel maire de Danville, sollicitera un second et dernier mandat lors des prochaines élections municipales de novembre prochain.

Fort de 12 ans d’expérience au conseil, dont quatre à titre de maire, il souhaite continuer à développer Danville, tant socialement, qu’économiquement.

«Mon travail acharné, ma grande disponibilité et ma présence en toutes saisons et toutes circonstances, de même que mon écoute du citoyen en tout temps et tout lieu, ont caractérisé mon premier mandat, et il en sera de même dans ce 2e mandat», a-t-il déclaré, rappelant au passage son désir constant de la transparence envers ses concitoyens.

Durant les quatre dernières années, en collaboration avec les membres du conseil, les employés et la collaboration de plusieurs citoyens, il a annoncé trois budgets consécutifs sans déficit, avec surplus non exagéré (2014, 2015 et 2016) et le gel de taxes en 2017; le développement économique sur la route116; la vente de l’ancien hôtel de Ville; les investissements majeurs au Centre Mgr. Thibault (fenêtres, cuisine); des accomplissements massifs en voirie, égout et aqueducs; la reconnaissance de l’étang Burbank négociée à la MRC; un registre des plaintes et requêtes à l’Hôtel de Ville; l’aboutissement de la politique familiale et Municipalité amie des aînés; les Forums municipaux et les nombreuses consultations de secteurs; la création d’un comité de citoyens, représentants de secteurs; le développement de l’offre de loisirs (skatepark, volleyball, soccers, Parc Grenier); la collecte des matières compostables et des plastiques agricoles et un nouveau site Internet — et vivant!

Parmi ses prochains objectifs, notons le gel des taxes en 2018; un crédit monétaire équivalant aux taxes foncières ou au loyer pour les médecins, pendant 5 ans; un soutien réel à la rénovation des bâtiments patrimoniaux; la révision de la rémunération des élus en fonction de leur présence et leurs tâches de travail; des pistes de BMX sur l’ancien terrain de soccer de Burbank et la diffusion des assemblées du Conseil de Ville sur le site Internet.