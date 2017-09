Francine Labelle-Girard candidate à Danville

Danville (SM) — Alors qu’elle avait mentionné effectuer son dernier mandat au siège numéro1 du conseil de la Ville de Danville, Francine Labelle-Girard annonçait récemment se représenter aux élections du 5 novembre prochain.

«Le travail et les dossiers ne seront pas terminés et oui, je peux encore essayer d’aller plus loin. Trop de possibilités s’offrent à nous afin de pouvoir changer les choses pour notre qualité de vie, au niveau de la famille, des loisirs, des industries, des commerces, des attraits, des spécificités de Danville, de la reconnaissance du travail bénévole et du respect de chacun. Ensemble, on est capable de faire encore plus», a-t-elle déclaré.

Il faut dire que plusieurs citoyens lui ont également demandé de réviser sa décision. À cela s’ajoute un goût toujours aussi présent pour la politique municipale, des dossiers inachevés qui lui tiennent à cœur ou qui seront en cours dans les prochains mois, le désir d’améliorer encore plus l’administration de la municipalité et l’envie de travailler de concert et dans le plus grand respect avec les différents organismes et les bénévoles du territoire.

«Je veux aussi mettre dans les coutumes de la Ville de prendre le temps de préparer les projets en équipe et en atelier, d’en prévoir les moyens de financement afin d’être prêt à les déposer lorsque les gouvernements sortent des programmes de subventions», a ajouté la candidate qui souhaite améliorer les acquis pour rendre la vie danvilloise agréable et enviable.