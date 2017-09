Hervé Vallières annonce sa décision de poursuivre son travail au conseil municipal

Windsor (RC) – Hervé Vallières affirme être prêt pour un troisième mandat à l’approche des candidatures qui se tiendront du 22 septembre au 6 octobre dans le cadre des élections du 5 novembre. Le conseiller sortant souhaite poursuivre son implication au siège numéro3 à la Ville de Windsor.

«Jusqu’à maintenant, mon principal mandat est d’être répondant à la sécurité publique, ce qui permet de maintenir les liens avec la Sûreté du Québec et autres intervenants auprès de notre population. Je suis aussi présent sur les comités de l’urbanisme, le centre communautaire, le Parc historique de la Poudrière ainsi que le comité des travaux publics que je partage avec Alain Beaudin et Mario Leclerc. Je participe également aux assemblées de la Chambre de commerce régionale de Windsor», mentionne M.Vallières.

Natif de Windsor, le conseiller municipal profite également d’une feuille de route bien remplie auprès des communautés de Windsor et Richmond, à la fois dans le secteur de l’automobile et de la restauration et particulièrement au niveau du hockey, de la crosse et du baseball à partir des années60. «J’aime la politique municipale que je partage avec mes collègues et j’ai aussi l’atout d’avoir une bonne mémoire pour tout ce qui touche notre communauté», de conclure M.Vallières.