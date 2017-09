Le candidat André Arsenault priorise le réaménagement du centre-ville

Richmond (RC) – André Arsenault se portera candidat au poste de conseiller municipal dans le quartier numéro6 à la prochaine élection municipale à Richmond. Conseiller en relations de travail et retraité depuis 2012, il est établi dans le quartier patrimonial de Richmond et s’est impliqué rapidement dans sa communauté. Siégeant sur le comité consultatif d’urbanisme (CCU), il est également vice-président de l’organisme Héritage du Val-Saint-François, trésorier du Comité des marchands de Richmond et bénévole au Centre d’art.

M.Arsenault possède une vaste expérience en relations de travail dans l’industrie de la construction. Directeur à la Commission de la construction du Québec, il a été conseiller senior à l’Association de la construction du Québec et conseiller en relations de travail sur des chantiers majeurs, en plus de participer à des projets humanitaires en Afrique du Nord. Il a été également président du Club de patinage de vitesse courte piste Montréal International et membre de comités organisateurs de deux coupes du monde et d’une sélection olympique canadienne.

«La qualité de vie du milieu, l’environnement et la protection du patrimoine bâti me tiennent à cœur et feront partie de discussions avec les citoyens de mon quartier. Selon moi, le nouveau conseil municipal devra se doter, à court terme, d’une vision concernant le réaménagement de la rue Principale afin que les citoyens puissent se réapproprier le centre-ville», considère André Arsenault.