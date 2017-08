Le conseiller Mario Leclerc prêt sans hésitation pour un quatrième mandat

Windsor (RC) – À l’adresse des concitoyennes et des concitoyens, Mario Leclerc sollicitera un quatrième mandat consécutif au siège numéro 2 du conseil municipal de Windsor à l’occasion des prochaines élections. Cette décision n’a pas été difficile puisqu’à chacun de ses mandats, il a adoré l’expérience dans un cadre qui touche à l’administration et la proximité avec la population.

«Je fais partie du comité des Travaux publics depuis près de 12 ans. Beaucoup d’améliorations ont été réalisées dont l’asphaltage de rues dans les secteurs de Windsor, Greenlay et Saint-Gabriel à chaque année, ainsi que le renouvellement de la flotte de camions et de machineries. Je siège sur la Régie intermunicipale de la région de Windsor, le comité des Finances, celui du développement économique dont le projet du parc de la 55 ainsi que l’Office municipal d’habitation», mentionne M.Leclerc.

Actif au plan professionnel, le conseiller sortant cumule jusqu’à 34 ans à la Coopérative des Cantons, dont pour la plupart à titre de directeur des succursales de Windsor et de Saint-François-Xavier-de-Brompton à l’enseigne d’Unimat.

«J’adore ce que je fais et me rends compte que je connais beaucoup de monde. Soyez assurés que je vais continuer à travailler pour la Ville et ses citoyens», de conclure M.Leclerc.