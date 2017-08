Gérard Messier candidat à la mairie

Saint-François (RC) – Conseiller municipal depuis 2009, Gérard Messier annonce qu’il briguera les suffrages au poste de maire à Saint-François-Xavier lors des élections municipales qui se dérouleront le 5 novembre prochain. «Après mûres réflexions et considérant que le goût, l’énergie et l’expérience acquise m’amènent à vouloir poursuivre le travail réalisé au cours des huit dernières années, j’ai décidé de présenter ma candidature à ce poste», déclare M.Messier.

Siégeant durant les huit dernières années, le conseiller du district numéro1 affirme s’être engagé à représenter les citoyens auprès du conseil municipal en y portant leurs préoccupations et leurs attentes. «Je me suis aussi fixé de collaborer avec les autres élus afin de rendre notre municipalité plus démocratique, transparente, accessible, efficace et plus soucieuse de gérer avec rigueur et discernement les fonds générés par nos taxes.»

Enseignant au secteur professionnel de l’école du Tournesol à Windsor durant 13 ans et ensuite au sein Syndicat de l’enseignement de l’Estrie, entre autres à titre de président, M.Messier a aussi travaillé au plan municipal à favoriser un climat de saine collaboration où chacun peut s’exprimer librement et agir dans le respect mutuel.

Le conseiller municipal a aussi pris l’engagement il y a huit ans d’informer périodiquement, aux quatre mois, les citoyens de son secteur des principales décisions prises par le conseil, et ce, par le biais d’une lettre circulaire déposée dans chaque boîte postale, rappelle Gérard Messier.

«Je crois, au terme de ces deux mandats passés auprès d’eux, avoir rempli mes engagements honnêtement, de façon soutenue et avoir travaillé rigoureusement à obtenir pour nos concitoyennes et concitoyens de la municipalité les meilleurs services possibles à partir des moyens financiers et humains qui étaient mis à notre disposition», conclue-il.

Gérard Messier entend poursuivre le travail accompli dont fait état le bilan présenté récemment par le maire sortant, Claude Sylvain. Il s’engage ainsi à améliorer au cours des quatre prochaines années les services déjà dispensés à la population.