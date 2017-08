Solange Richard prête pour un autre mandat

Windsor (RC) – Occupant le siège numéro4 à la table du conseil de ville de Windsor depuis l’élection de 2013, Solange Richard annonce qu’elle sollicitera un second mandat lors des prochaines élections municipales.

«Durant ces quatre années qui s’achèvent, j’ai aimé le travail d’équipe avec mes collègues. Responsable des dossiers culturels, j’ai participé aux comités de la Poudrière, de la bibliothèque et du centre communautaire. Je suis aussi présente au conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation à titre de présidente ainsi que sur le comité des finances et du volet de la famille et des aînés.»

MmeRichard avait auparavant assumé un premier mandat de 2000 à 2005. Le maire Louis Saint-Laurent avait alors délégué les conseillères Sylvie Bureau et Solange Richard afin d’identifier un espace adéquat pour la construction d’une résidence pour aînés autonomes.

Également bénévole pour le tournoi bantam, les sports et les loisirs auprès des jeunes et Nez rouge, Solange Richard a été à l’emploi de la CIBC durant 35 ans. «Au terme de mon premier mandat en 2005, j’ai assumé la direction de quatre succursales jusqu’à ma retraite de la CIBC. J’ai pu ainsi être élue en 2013, ce qui m’a permis de revenir au conseil de ville comme je le souhaitais. Mon but est de poursuivre mon travail en équipe et d’être attentive et disponible auprès de la population», soutient la candidate sortante.