Pierre Grégoire annonce sa candidature à la mairie de Richmond

Richmond (RC) – Se disant animé d’un profond désir de servir sa communauté, Pierre Grégoire a annoncé qu’il sollicitera la confiance de concitoyennes et concitoyens de Richmond pour le poste de la mairie à l’occasion du scrutin municipal du 5 novembre prochain.

Siégeant au district numéro3, M.Grégoire mentionne avoir reçu la confiance de la population lors des élections de 2013 pour ainsi s’est intégré au conseil municipal, tout en portant sa voix aux citoyens. De cette expérience, le candidat veut en faire plus pour la communauté de Richmond et c’est en briguant le poste de maire qu’il compte le faire.

Jusqu’à tout récemment attaché politique à l’Assemblée nationale du Québec au bureau du député de Saint-François, M.Grégoire a quitté ses fonctions afin de faire campagne et aller à la rencontre des citoyens.

«La décision d’offrir mes services à la population est le fruit d’une longue réflexion. J’ai grandi et vécu toute ma vie ici. J’aime profondément ma ville et les gens qui y habitent. Pour moi, Richmond est beaucoup plus que la ville qui m’a vu grandir. C’est un milieu de vie exceptionnel qui nous a incités, ma conjointe et moi à choisir pour voir nos enfants s’épanouir. En sollicitant la confiance de la population, j’ai la conviction qu’avec mon parcours je peux mettre à contribution ma vision, mes connaissances et mon expérience de l’administration publique et de la gestion municipale au service de ma communauté», déclare l’actuel conseiller.

Issu de parents qui ont greffé l’enseigne Grégoire à Richmond durant de nombreuses années, le conseiller municipal âgé de 46 ans se dit heureux d’être un fier résidant de Richmond avec sa conjointe et leurs deux filles. Détenteur d’une maîtrise en études politiques à laquelle s’ajoute des études en administration. Il a œuvré pendant plusieurs années dans le domaine de la gestion et de la représentation commerciales.

M.Grégoire entrevoit le déclenchement des élections avec enthousiasme. «Pour la première fois en plus de trente ans, la population de Richmond aura l’occasion de choisir les représentants à la mairie pour les prochaines quatre années. Les défis sont nombreux et c’est pourquoi je suis impatient d’aller à la rencontre de mes concitoyennes et de mes concitoyens afin de leur offrir mes services tout en leur présentant ma vision pour l’avenir de notre municipalité», de conclure Pierre Grégoire.