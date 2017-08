Le maire de Saint-Denis sollicitera un deuxième mandat

Saint-Denis – Le maire de Saint-Denis-de-Brompton a annoncé en début de semaine qu’il sollicitera un deuxième mandat lors des élections municipales du 5 novembre prochain. Satisfait de son bilan des dernières années, il se dit motivé à poursuivre le développement de la municipalité, en harmonie avec la vocation de villégiature et le respect de l’environnement.

Fort de près de 30 années de carrière à titre d’enquêteur et de gestionnaire à la Sûreté du Québec, et s’impliquant à différentes causes sociales et humanitaires, notamment à titre d’administrateur à La Source-Soleil et de préposé aux soins à la Maison Aube-Lumière, M.Beauchemin souhaite demeurer au service des citoyens en misant sur le respect et la bonne entente comme clé du succès.

«Au cours de mon premier mandat, j’ai eu à développer des liens de confiance avec mes pairs. Le rôle de maire nécessite l’écoute de tout un chacun pour prendre de bonnes décisions dans l’intérêt de la collectivité. Je suis conscient du chemin parcouru depuis mars 2014, et de l’importance du réseau ainsi créé pour assurer la poursuite de nos projets», explique-t-il.

M.Beauchemin a notamment tissé des liens avec les représentants de la MRC du Val-Saint-François, des principaux ministères, des organisations locales et de la députée Karine Vallières. Cette dernière a d’ailleurs été sollicitée à maintes reprises par le maire dans le cadre du projet de construction des réseaux d’aqueduc et d’égouts aux Petit lac Brompton et Lac Desmarais. À ce projet s’ajoutent la Coop de solidarité L’Oasis des lacs ainsi que la représentation des intérêts des citoyens dans divers dossiers politiques.

Investissements et équilibre budgétaire

Le fait d’avoir maintenu un équilibre budgétaire tout en accentuant les investissements dans les infrastructures municipales tout en contrôlant les dépenses, démontre selon le maire son engagement à respecter la capacité de payer des Saint-Denisiens. «La récente réorganisation de l’administration municipale est une autre preuve de mon souci d’offrir un service de qualité répondant aux besoins de la population».

Bilan 2014-2017

Le maire dresse maintenant un bilan de son premier mandat. «Au niveau municipal, la première Politique familiale pour laquelle je me suis personnellement impliqué au sein du comité de coordination; la campagne de sensibilisation au tri à la source du verre; la formation d’un organisme à but non lucratif ayant pour mandat de mousser la culture locale et la représentation de la municipalité au sein de différents comités et organisations sont quelques exemples des réalisations qui font ma fierté. À la MRC, le fait d’avoir été nommé par mes pairs à titre de président du Conseil de la sécurité publique et de membre du comité exécutif me pousse à poursuivre mon travail également à ce niveau», mentionne M.Beauchemin.

Le maire invite les citoyens de Saint-Denis à se prévaloir de leur droit de vote et à participer en grand nombre aux élections du 5 novembre prochain.