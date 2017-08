René Lachance se porte candidat à Asbestos

Asbestos - C’est par voie de communiqué que René Lachance a officiellement annoncé sa candidature au siège #3 lors des prochaines élections municipales d’Asbestos le 5 novembre prochain.

Père de 3 enfants, il s’implique activement dans sa communauté. Citoyen d’Asbestos depuis toujours, il a sa ville tatouée sur le cœur et veut continuer d’y améliorer la qualité de vie. Comptable de formation et œuvrant comme directeur des finances dans un cabinet d’assurance à Asbestos, il souhaite s’impliquer davantage au niveau municipal. «Depuis la dernière élection, le goût et le désir d’offrir mes services à la population se sont énormément accentués. Les nombreux témoignages de support depuis les derniers mois, ont consolidé ma décision de me présenter. Je suis convaincu que mes aptitudes professionnelles vont aider à la saine gestion financière de la ville et à son développement économique. Je suis un gars d’équipe et je veux travailler avec l’équipe que la population choisira le 5 novembre prochain», a mentionné le candidat.

Jean-Philippe Bachand estime quant à lui que M.Lachance est «un candidat de choix, qu’il représentera très bien les intérêts des citoyens et citoyennes d’Asbestos et qu’il représente une nouvelle énergie pour l’administration municipale».