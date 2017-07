Une candidate à la mairie de Wotton

Wotton (SM) - À l’approche des élections municipales, le 5 novembre 2017, Nicole Gagnon a récemment manifesté son intérêt à succéder à la mairesse actuelle Katy St-Cyr.

Conseillère municipale depuis les quatre dernières années, elle estime qu’il reste encore beaucoup à faire pour l’avancement de plusieurs dossiers et concrétiser d’autres projets.

Femme d’action et habile gestionnaire, elle a été impliquée pour le bien-être de Wotton. Agricultrice, présidente du 150e anniversaire de la paroisse, présidente du conseil de gestion de l’église, présidente du Rucher La Fourmillière, secrétaire de l’UPA des Sources pendant 18 ans, membre de la chorale ne sont que quelques-unes des implications de Mme Gagnon.

«Ce sera votre moment pour exprimer votre voix et choisir les personnes à qui vous faites confiance pour être transparents envers vous et vous donner l’heure juste en tout temps. Je vous demande de m’accorder cette grande et belle responsabilité pour un mandat de quatre ans. L’avenir est à ceux qui veulent aller de l’avant», a ajouté la candidate qui invite la population à la contacter pour partager idées et suggestions pour l’avenir de la municipalité.