Herman Herbers sollicitera un deuxième mandat à la Mairie de Cleveland

Cleveland (RC) – C’est avec enthousiasme, énergie et plaisir que Herman Herbers annonce qu’il sollicitera un deuxième mandat à titre de maire de la Municipalité du Canton de Cleveland. Cette décision découle des prochaines élections municipales à l’échelle du Québec, dont celles qui auront lieu sur le territoire du Val-Saint-François à partir de l’automne prochain.

« J’ai toujours la passion, la disponibilité et surtout la santé de bien vouloir servir les citoyens de Cleveland avec de nouvelles idées et projets afin de continuer à prendre des décisions en lien avec des saines habitudes de vie. Avec l’équipe de conseillers en place, nous avons gagné la confiance et le respect du milieu, non seulement à Cleveland, mais aussi dans la MRC. Je suis privilégié d’avoir un conseil comme le nôtre et sans savoir l’intention de chacun, j’espère sincèrement leur retour pour un autre mandat », souhaite M. Herbers.

Le maire tient particulièrement à compléter les dossiers en cours et d’entreprendre de nouveaux projets au profit de la population. « Nous avons travaillé très fort depuis quatre ans pour améliorer les services aux citoyens, qu’il s’agissent de poursuivre le dossier de l’accès à l’internet haute vitesse, de stimuler le développement résidentiel, d’améliorer nos chemins, d’apporter des mesures pour améliorer l’environnement, d’augmenter notre présence active dans le milieu et de conserver un budget équilibré tout en respectant la capacité à payer des citoyens. »

Herman Herbers réitère être privilégié d’avoir un conseil qui démontre de l’ouverture, une belle complicité et respect ainsi qu’un climat de travail qui favorise la prise des bonnes décisions pour la Municipalité et ses citoyens. « De plus, nous pouvons nous appuyer sur notre directrice générale expérimentée et qualifiée, Claudette Lapointe, qui gère les finances de la Municipalité avec rigueur tout en appliquant les lois et règlements municipaux », mentionne le maire.

Au terme de son annonce, M. Herbers tient à rappeler à tous l’importance de voter, considérant que les citoyens ont le privilège de choisir la personne la mieux qualifiée pour être bien représentée. Pour toutes informations sur les élections municipales. Le magistrat invite d’ailleurs des gens de visiter le site http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/elections/guide_candidate.pdf.