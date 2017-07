Quand les jeunes s’impliquent à Asbestos

Asbestos (SM) - Le 22 juin dernier, la municipalité d’Asbestos avait invité les jeunes à l’ouverture officielle du nouveau skatepark, situé sur la 1re avenue.

Récemment réaménagé, au coût de 50 000 $ provenant du fonds qualité de vie de la ville d’Asbestos, ce lieu se veut rassembleur et à l’image des jeunes. En effet, ils ont fait partie du projet dès le début.

«On est bien content du résultat et surtout de la démarche avec les jeunes. L’expérience a bien fonctionné et on veut pouvoir répéter le concept dans le futur», a ajouté le maire Hugues Grimard, avant la coupe officielle du ruban.

Les élus présents ont mentionné qu’en permettant aux jeunes de faire partie du processus, cela permet de développer un plus fort sentiment d’appartenance et de respect quant aux installations. Sans oublier que le but premier est de leur offrir un lieu qui leur ressemble.