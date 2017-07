Deux patrouilleurs à vélo présents à Windsor

Windsor (RC) – C’est depuis le jeudi 22 juin que Meganne Gamache et Alex Roussel patrouillent la piste cyclable, les parcs et espaces verts de la Ville de Windsor. Résidants respectivement à la baie Boissonneault de Saint-Claude et Saint-François-Xavier-de-Brompton, chacun en est à sa deuxième année du programme de Techniques policières au Cégep de Sherbrooke.

Leur présence permettra d’assurer la sécurité des usagers, l’information auprès des citoyens et d’identifier les secteurs pouvant engendrer certains problèmes. Les deux patrouilleurs à vélo pourront également compter sur l’appui des policiers du poste Val-Saint-François de la Sûreté du Québec.

En tenant compte toutefois des évènements et activités durant la période estivale, les patrouilleurs à vélo seront présents sur une base régulière du mercredi au dimanche, de 15 h à 23 h.