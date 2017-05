Pas de second mandat pour Katy St-Cyr à Wotton

Wotton (SM) - En poste depuis novembre 2013, la mairesse de Wotton annonçait récemment qu'elle ne solliciterait pas de second mandat lors des prochaines élections municipales.

Le manque d’énergie pour accorder une importance suffisante et toute l’attention nécessaire aux dossiers municipaux a motivé sa décision.

«Mes quatre années à la mairie m’auront confirmé une chose; c’est que ma plus grande satisfaction me vient du fait d’aider les gens, individuellement et collectivement. Ce que j’aime par-dessus tout, c’est écouter les gens, les accompagner, les encourager et les voir se réaliser et s’accomplir», a-t-elle confié. Et c'est aussi pour réaliser un projet personnel que Mme St-Cyr ne se représentera aux élections. Elle offrira sous peu ses services dans la région, ainsi qu’à travers le Québec, en tant que coach de vie, d’affaires et conférencière.

«J’ai adoré et apprécié mon rôle en tant que mairesse et je vais terminer mon mandat jusqu’à la fin. Être un élu municipal n’est pas toujours facile et reposant, mais malgré cela je me suis investie à fond au meilleur de mes capacités et connaissances avec chacun des membres du conseil et nous avons ensemble donné notre maximum pour les citoyens. Je suis fière de la longue liste de nos accomplissements et je garderai un très bon souvenir de cette étape de ma vie et de mon passage à l’Hôtel de Ville», a-t-elle conclu.

Quelques potentiels candidats ont déjà été ciblés et ils feront part, le cas échéant, dans les prochains mois de leur réel intérêt pour succéder à Katy St-Cyr.

En terminant, rappelons que la Municipalité de Wotton, a une population de 1454 habitants, compte plus d’une vingtaine de fermes, 19 organismes communautaires, 54 entreprises et commerces et de nombreux services, dont un parc industriel, une école primaire, un Centre de la Petite Enfance, le Parc des Érables, une bibliothèque et plusieurs infrastructures en loisirs tels que piscine municipale, terrain de tennis, centre multifonctionnel, terrain de balle et jeux de pétanque.