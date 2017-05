Asbestos offre le permis de rénovation accessible en tout temps

Asbestos (SM) - La Ville d’Asbestos a récemment lancé un nouveau formulaire de permis accessible directement sur le web afin de compléter les demandes de permis de rénovations en ligne.

Le formulaire, disponible sur le site Internet de la municipalité, est simple à remplir et permet aux citoyens de ne pas avoir à se déplacer à plusieurs reprises.

«La visite à l’Hôtel de Ville ne durera que quelques minutes. Les gens recevront un courriel pour leur indiquer que leur permis est prêt. Le citoyen n’aura qu’à se présenter à la réception pour le payer et le récupérer», a ajouté David Bélanger, inspecteur municipal.

Il a toutefois tenu à préciser que ce ne sont pas toutes les demandes qui seront possibles en ligne, mais que les permis les plus fréquemment demandés, soit ceux concernant les rénovations intérieures et extérieures, seront ainsi traités plus rapidement et efficacement.