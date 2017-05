La Ville de Richmond revoit son image

Richmond – Consciente que la compétition entre les municipalités est bien présente et qu’elle ira qu’en augmentant, la Ville de Richmond a entrepris une réflexion stratégique en vue de revoir son image de marque, incluant son site Internet afin qu’il réponde aux besoins et intérêts des internautes.

Pour le maire Marc-André Martel, il ne fait aucun doute que les municipalités sont de plus en plus placées en compétition l’une par rapport à l’autre. « Que ce soit pour les résidants qui souhaitent trouver un milieu de vie qui réponde à leurs aspirations, ou encore les entreprises qui recherchent le lieu idéal pour s’établir, nous ne pouvons faire l’autruche ! Richmond est pourvue d’attraits uniques et distinctifs, mais comment en fait-on la promotion ? », se demande le maire.

Afin d’atteindre cet objectif, la Ville a mandaté l’agence Morin Communication Marketing de Drummondville pour élaborer une stratégie de marque et de renouvellement d’identité visuelle. « Nous proposons l’élaboration d’une stratégique qui favorisera une réponse positive des publics à l’endroit de Richmond, tout en renforçant le sentiment d’appartenance des citoyens actuels de la ville. Pour ce faire, nous avons préparé un sondage disponible à partir de la page Facebook et du site Internet de la Ville. Ce sondage constitue la première étape du processus de réflexion ; nous voulons connaître l’image de la municipalité perçue par les publics pour mieux guider nos démarches vers l’image que nous souhaitons projeter », a expliqué la présidente de l’agence, Nancy Morin.

Par cette démarche de marketing territorial, Richmond met tout en œuvre pour faire valoir son cachet historique, son architecture d’un autre temps et son milieu de vie dynamisé par les communautés francophone et anglophone ayant évolué dans l’harmonie depuis plus de 150 ans.