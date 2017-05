Investissements à venir sur les infrastructures municipales à St-Denis

Saint-Denis – Le conseil municipal de Saint-Denis-de-Brompton a procédé le 1er mai à l’adoption du Règlement no 634 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 1,5 M $ pour en payer le coût. Ce règlement s’inscrit dans la poursuite des investissements visant à améliorer les infrastructures routières et rénover les bâtiments municipaux tels que l’aréna et le centre communautaire. L’objectif est de mieux répondre aux besoins de la population qui augmente d’année en année.

Le conseil a adopté à l’unanimité, en décembre dernier, son Programme triennal d’immobilisations pour l’année 2017 en planifiant de payer plusieurs projets d’une valeur approximative de 580 000 $, à même ce règlement d’emprunt. La Municipalité est également sur le point de déposer au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) son plan d’intervention voirie qui priorisera les travaux et dont une portion pourra être payée à même cette somme. Enfin, la Politique familiale municipale a permis sonder les attentes citoyennes et identifier des solutions qui nécessitent des investissements.

« C’est à partir de ces outils que le conseil décidera, projet par projet, d’affecter le règlement d’emprunt au paiement de ceux-ci, précise le maire Jean-Luc Beauchemin. L’avantage d’une telle approche, c’est que les citoyens paient maintenant pour des améliorations qui leur profitent maintenant. On peut résumer qu’il s’agit d’une approche de type utilisateur-payeur qui est à mon avis la formule idéale pour être équitable envers tous les citoyens. »

Assemblée publique

Afin de répondre à celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur les projets prévus dans le cadre de ce règlement ainsi que l’impact sur le compte de taxes annuel, M. Beauchemin a convoqué la population à une assemblée publique de présentation le mercredi 24 mai, dès 19 h, à la salle communautaire de l’aréna Le Stardien (2e étage).

Conformément à la Loi, les Saint-Denisiennes et Saint-Denisiens pourront demander la tenue d’un référendum sur cet emprunt, et ce, en venant signer le registre ouvert à l’hôtel de ville de 9 h à 19 h, le mardi 30 mai prochain. Au total, 214 signatures sont requises pour ce faire.

Pour plus d’information à ce sujet, il est possible de consulter l’avis public diffusé sur le site web de la Municipalité à l’adresse www.sddb.ca, section-Conseil municipal – Avis publics ainsi que sur les babillards prévus à cette fin à l’hôtel de ville et au centre communautaire.