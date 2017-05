Plus de 6,1 millions de dollars pour l’amélioration des infrastructures liées à l’eau à Asbestos

Asbestos (SM) - Par le biais du Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU), le gouvernement du Canada a annoncé une aide financière de près de 3,7 millions de dollars, et le gouvernement du Québec une aide de plus de 2,4 millions de dollars, pour trois nouveaux projets liés aux aqueducs et aux égouts à Stanstead et Asbestos.

La ministre du Développement international et de la Francophonie et députée de Compton-Stanstead (Québec), Marie-Claude Bibeau, et le ministre responsable de la région de l’Estrie, Luc Fortin, ont annoncé ces investissements de plus de 6,1 millions de dollars pour ces deux villes. Cette aide financière contribuera à maintenir, à renouveler ou à développer leurs infrastructures afin d’assurer la production et la distribution d’une eau potable de qualité aux résidents ou à assurer l’évacuation et le traitement des eaux usées. Il reviendra aux municipalités de compléter le financement. Ces projets s’ajoutent aux cinq déjà annoncés en Estrie dans le cadre du FEPTEU.

«L’annonce de ces trois nouveaux projets, réalisés à Stanstead et à Asbestos, témoigne de notre volonté d’agir pour soutenir les municipalités dans toutes les régions du Québec. Elle démontre aussi que c’est en travaillant en partenariat entre gouvernements que nous améliorons la qualité de vie de nos concitoyens et favorisons la protection de l’environnement», a ajouté le ministre Fortin.

Ainsi, la Ville d’Asbestos pourra compter sur une aide gouvernementale de plus de 1,9 million de dollars pour le renouvellement de conduites d’eau, dont 1 152 918 $ du gouvernement du Canada et 760 927 $ du gouvernement du Québec.

«L’octroi de cette subvention permettra de réaliser le projet de réfection complète d’une partie du boulevard Olivier et de la 1re Avenue. Il s’agit d’une contribution majeure dans un projet de 3,8 M$», a ajouté le maire d’Asbestos Hugues Grimard.

La Ville de Stanstead recevra quant à elle plus de 1,8 million de dollars pour le raccordement d’un puits à son réseau d’eau potable, soit 1 135 250 $ du gouvernement du Canada et 749 265 $ du gouvernement du Québec. Elle bénéficiera également d’une aide financière de plus de 2,3 millions de dollars pour la mise à niveau de ses stations de traitement des eaux usées, soit 1406 250 $ du gouvernement du Canada et 928 125 $ du gouvernement du Québec.