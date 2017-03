Plein de projets et travaux en chantier à St-Denis de Brompton

Saint-Denis – La Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton, qui compte maintenant 3 844 citoyens, poursuit sa croissance et mène plusieurs projets et travaux de front pour lui permettre de répondre aux besoins grandissants de ses citoyens.

Appuyé par de nombreuses ressources compétentes, tant au sein de l’équipe municipale que dans les nombreux comités consultatifs, le conseil municipal a donné plusieurs mandats et adopté plusieurs résolutions pour maintenir le cap.

Des projets majeurs en chantier

Répondant aux préoccupations des résidents souhaitant bénéficier d’infrastructures de qualité, la Municipalité a lancé les appels d’offres requis pour procéder au pavage des rues du développement des Boisés St-Denis et finaliser les travaux de prolongement du réseau d’égout sanitaire du Village sur la route 222.

Par ailleurs, le projet de contournement et construction du chemin Marois débutera dès la mi-mai pour se terminer à temps pour les vacances de la construction, tandis que celui pour desservir le Petit lac Brompton et le lac Desmarais en services d’aqueduc et d’égout est à être présenté sous peu aux résidents de ces secteurs pour obtenir leur approbation finale.

Enfin, avec le concours de la firme d’ingénierie SNC Lavalin et autres ressources en génie civil, les problématiques que connaissent annuellement certaines rues gravelées, dont notamment la rue du Mont-Girard, pourront être étudiées et des pistes de solutions envisagées prochainement.

Des plans pour se structurer et prévoir l’avenir

En parallèle, la Municipalité a mandaté le Conseil Sport Loisir de l’Estrie (CSLE) à produire un Plan directeur des parcs et espaces verts ainsi que la firme SCU pour procéder à la refonte du plan d’urbanisme, dont la dernière version date de 2007.

Aussi, des travaux sont prévus à l’aréna Le Stardien pour maintenir le niveau de confort de ces installations qui bénéficient à toute la population.

Des ressources pour y arriver

Heureusement, la Municipalité peut compter sur l’implication de plusieurs personnes au sein de ses différents comités pour l’appuyer dans ces chantiers. Elle en profite pour remercier les membres du Comité des loisirs, du Comité culturel, du Comité consultatif de l’eau, du Comité de voirie, du Comité consultatif en urbanisme, du Comité bâtiments et infrastructures et des comités de coordination formés pour le plan d’urbanisme et le plan directeur des parcs et espaces verts.

Enfin, la Municipalité embauchera des ressources additionnelles cet été pour mieux répondre aux besoins de ses citoyens. Trois employés se joindront ainsi à l’équipe, de mai à septembre, à savoir un inspecteur municipal à l’environnement, un préposé au mesurage de fosses et un journalier pour la voirie.