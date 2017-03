James Johnston priorise la qualité de vie des citoyens

Richmond (RC) – Le maire du Canton de Melbourne, James Johnston, a tenu notamment à améliorer la qualité de vie au sein de la population. « L’aménagement autour du marché champêtre, les trois parcs dispersés sur le territoire, dont celui du Bellevue et son Croque-livres ; le remplacement de la galerie et le pavage du stationnement afin d’avoir un meilleur accès à l’hôtel de ville, les deux bourses d’études pour la réussite scolaire ainsi que la distribution d’arbres et de compost sont des initiatives qui ont été réalisées en 2016», rappelle M. Johnston.

À ces initiatives, le Canton a priorisé également le compostage domestique afin de réduire la quantité de déchets et de respecter les exigences du Plan de gestion des matières résiduelles. Au volet de l’hygiène du milieu s’ajoutent le remplacement du réseau d’eau potable sur le chemin Garrett, ainsi que la continuité du projet de récupération de plastique agricole directement à la ferme.

2016 a aussi été l’occasion d’une belle collaboration avec Cleveland et Richmond pour la fête des nouveau-nés, les Plaisirs d’hiver, la fête de Noël et celle des familles. Le renouvellement de l’entente de loisirs jusqu’au 31 décembre prochain et l’entente avec la Bibliothèque RCM demeurent des atouts appréciables.

Les objectifs pour 2017

Une nouvelle programmation des travaux de voirie a été déposée au ministère des Affaires municipales pour obtenir une aide financière dans le cadre de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ). Les travaux de réfection, d’amélioration et d’asphaltage sont prévus durant cette année.

Une demande de subvention a aussi été déposée au gouvernement, cette fois au ministère des Transports dans le cadre du programme de Réhabilitation du réseau routier. Les travaux sont prévus à l’été prochain sur le chemin d’Ely entre la limite de la Ville de Richmond et l’intersection avec le chemin Burrill. Comme chaque année, la priorité sera accordée aux rechargements, aux creusages de fossés, aux changements de ponceaux et au débroussaillement des chemins municipaux.

Le maire rappelle que pour l’exercice 2017 il n’y a pas d’augmentation de la taxe foncière afin de respecter la capacité des citoyens. « Avec les efforts mis en place pour la collecte de plastiques agricole, nous avons pu baisser le coût pour la collecte d’ordure résidentielle. Nous sommes également fiers de la belle collaboration avec les autres municipalités de la région qui partagent les services des mesures d’urgence, de la Régie d’incendie, des loisirs, de la culture et d’activités familiales.