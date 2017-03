Herman Herbers favorise la complicité entre les municipalités de la région

Richmond (RC) – À l’occasion du souper des maires de la région de Richmond, le maire du Canton de Cleveland, Herman Herbers, a fait part des réalisations de l’année 2016, particulièrement au niveau des investissements routiers pour un montant de 650 000 $, duquel la Municipalité a pu profiter de l’aide des programmes gouvernementaux.

Les rechargements d’ardoise et de gravier sur les chemins Spooner Pond et McLaughlin, le pavage sur une portion du chemin de la Rivière avec l’aide d’une subvention de la députée Karine Vallières ont été au programme de la dernière année, dont l’asphaltage de la cour de l’hôtel de ville.

« Nous avons aussi complété la construction de la rue du Boisé pour l’accès à notre nouveau développement résidentiel. Quant à la 4e avenue, nous avons fermé et vendu aux citoyens une partie de la rue en tenant compte qu’elle n’était plus dans nos plans de développement. Par ailleurs, nous avons engagé une firme d’ingénierie pour évaluer la conformité des installations septiques autour des lacs Denison et Spooner Pond pour la protection des lacs et de la qualité d’eau. Nous avons aussi conclu une entente avec Danville afin de régler le dossier du lac Denison pour la sécurité des résidents », mentionne M. Herbers.

Au plan communautaire, le Canton continue son implication par des dons et commandites. Deux étudiantes, l’une de l’École secondaire régionale et l’autre du Tournesol ont reçu des bourses d’études en 2016. Des sommes ont aussi été remises pour les petits déjeuners et la Gala Méritas du Tournesol. À ces initiatives s’ajoute celle de soumettre le nom de feu M. David « Butch » Crack pour l’attribution de la médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec.

Haute vitesse et projets

Pour 2017, le coût prévu des travaux routiers est d’environ 460 000 $, particulièrement en direction des chemins Valley et de la Rivière. Cleveland dirigera aussi ses efforts vers la vente de terrains résidentiels, ainsi que l’installation d’un parc pour enfants sur la rue Boisé. Les élus vont aussi évaluer la possibilité de développer un sentier pour la marche pédestre et le vélo pouvant se greffer au domaine Picken, des chemins du Boisé et Ouellet vers l’accès au parc Gouin.

« Nous travaillons très fort présentement au dossier de l’accessibilité de l’internet haute vitesse par câble pour le milieu rural. On sait que le gouvernement fédéral via le programme Branche pour innover offre des subventions de 75 à 100 pour cent, mais le problème est de trouver un fournisseur qui prêt à offrir le service. Par ailleurs, nous allons revoir et améliorer notre façon de faire en cas de pannes de courant, du système téléphonique, de la génératrice et de l’accessibilité », rappelle M. Herbers.

Depuis maintenant 2015, le conseil a créé un emploi d’été pour un étudiant. La municipalité verra également aux activités familiales avec le Canton Melbourne et Richmond. « Je trouve qu’il y a une belle complicité entre nos municipalités et c’est important de continuer à travailler ensemble tout en respectant nos capacités de payer. »

Le maire Herman Herbers a terminé sont tour d’horizon en félicitant les 30 années de service de son homologue, Marc-André Marte. « On te souhaite une belle retraite, de la santé et de passer du bon temps à ton chalet… à Cleveland !»