Un dernier souper des maires pour Marc-André Martel

Richmond (RC) – Le 22 février dernier, la Chambre de Richmond recevait les maires des cantons de Cleveland et Melbourne, d’Ulverton et de Richmond. Au nombre des quatre maires invités, la présence de l’actuel maire de Richmond en poste depuis 30 ans a été l’occasion d’un bilan de trois décennies.

Reconnu pour s’adresser sans papiers aux auditoires lors de divers événements et activités, M. Martel a livré l’essence de ses 30 années à la mairie de Richmond. « J’ai adoré cette longue expérience dès le départ avec des dossiers qui m’ont tenu à cœur et que j’ai partagé avec intérêt à la table du conseil de ville. Le développement économique a été très important pour que l’on puisse se renouveler et garder nos gens chez nous. »

Le départ de l’ancienne H.H. Brown et autres pertes graduelles aura incité les acteurs du milieu à accroître et diversifier l’économie par le biais du Comité de promotion industrielle de Richmond, de la gare modale et autres initiatives. « Durant trente années, nous avons fait progresser Richmond afin d’avoir plus d’industries pour ainsi que les gens et les familles demeurent et s’installent. L’économie de Richmond a ainsi permis d’accroître le développement domiciliaire et communautaire ainsi que les loisirs au profit des familles », retient Marc-André Martel.

Le maire, qui a choisi de mettre un terme à la politique municipale à la fin de son mandat, observe que Richmond a moins d’espaces sur son territoire pour les projets industriels et domiciliaires, d’où l’importance des investissements et de la contribution des municipalités qui se greffent à la région de Richmond. « De là l’importance de travailler ensemble », souligne M. Martel.

En fait, les priorités pour la Ville de Richmond demeurent importantes et nombreuses pour 2017 et les prochaines années en regard des travaux liés à la chaussée des rues, de l’aqueduc et les égouts, aux sommes importantes consacrées au Mont Saint-Patrice, à un nouveau puits pour l’eau potable et autres entretiens et réalisations nécessaires. À ces priorités s’ajoutent l’usage du bac brun et la collecte des rebuts, le programme de soutien à la démarche MADA, la refonte du site Internet, l’installation de jeux d’eau ainsi que la réfection de trottoirs et des travaux d’asphaltage.

Au terme de son allocution, Marc-André Martel a tenu à remercier ceux et celles qui travaillent à la Ville de Richmond. « J’ai adoré toutes ces années et celle qui s’achèvera à l’automne prochain. C’est pour ça que j’ai apprécié les gens et que j’ai été présent pour la communauté avant tout », de conclure le maire qui a été chaudement applaudi.

Autres allocutions et présentations

La présidente de la Chambre de commerce et d’industrie, Hélène Tousignant, a de nouveau animé le souper qui réunissait également les maires James Johnston (Canton de Melbourne), Herman Herbers (Canton de Melbourne) et Claude Mercier (Ulverton) qui se sont adressés aux convives. À celui du maire Martel, les bilans des trois autres maires sont également inscrits au site web et format papier de Les Actualités L’Étincelle.

Mme Tousignant a également salué l’apport de nouvelles initiatives dont celle de la directrice du Centre d’Art, Vickie Lasonde de Versatile, le Centre de l’Ardoise, le 4e Salon de l’emploi qui aura lieu à Richmond le 24 mars, les éditions de la St-Patrick et du Wolfe BBQ, les huit années de présidence de Guillaume Cayer-Richard pour le Mousquiri ainsi qu’un nouveau site web pour la chambre auquel s’ajoute un calendrier d’évènements.