Bertrand Ménard briguera la mairie de Richmond

Richmond (RC) – Affirmant avoir été sollicité par plusieurs personnes, Bertrand Ménard a décidé de se présenter à la mairie de la Ville de Richmond aux élections municipales 2017. Il est le deuxième candidat en lice suite à l’annonce en février de la candidature d’Hélène Tousignant qui occupe présentement la présidence de la Chambre de commerce et d’industrie de la région de Richmond.

Maintenant retraité, M. Ménard considère être prêt à s’engager dans ce grand projet. Marié depuis 42 ans et père de trois grands enfants aussi citoyens de Richmond, il veut mettre à profit ses expériences communautaires et professionnelles au profit de la population.

Conseiller municipal du Canton de Cleveland durant 10 ans, Bertrand Ménard possède plus de 34 ans d’expérience en développement économique, dont 14 ans à titre de directeur général du Centre d’aide aux entreprises du Val-Saint-François. Bertrand Ménard est aussi un bénévole de longue date ; il a été impliqué au Tournoi Mousquiri durant 13 ans, dont deux, à titre de président. Il a été directeur du Club de ski de fond et président du Club du Lac Spooner Pond en plus d’être membre de plusieurs comités liés au développement économique.

« J’ai toujours aimé m’impliquer et le développement de notre communauté me tient à cœur. Comme vous pouvez le constater, j’ai plusieurs expériences professionnelles et bénévoles qui me permettront de faire en sorte de mener à bon port le mandat de maire de la Ville de Richmond. De plus, en étant retraité, j’ai tout le temps nécessaire de m’impliquer pleinement dans les fonctions qu’exige la mairie. Ce sera un honneur de vous représenter », d’affirmer M. Ménard.

Les deux personnes intéressées à la mairie jusqu’à maintenant souhaitent prendre le relais de l’actuel maire Marc-André Martel, qui a auparavant annoncé durant 2016 sa décision de ne pas solliciter un autre mandat suite à trois décennies à la maire de Richmond. Les élections municipales auront lieu le 5 novembre prochain.