S’inspirer de ce qui se fait en France

MRC des Sources - Plusieurs représentants de la MRC des Sources ont récemment participé à une mission en France afin d’établir des maillages entourant l’innovation et le dynamisme socioéconomique pour le développement durable du territoire.

Réalisée en partenariat avec le Créneau Accord bio-industries environnementales (CABIE), cette mission fait partie d’une démarche émanant du Fonds franco-québécois de coopération décentralisée (FFQCD). Ainsi, Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources et président de la Table des MRC de l’Estrie, Frédéric Marcotte, directeur général de la MRC des Sources, Marc Cantin, conseiller en développement économique et spécialiste des relations France-Québec, Martin Pellerin, conseiller en développement économique et Guy Guérette, représentant du comité de développement économique de la MRC des Sources, ont séjourné dans la région Hauts-de-France, située dans le Nord du pays, du 8 au 14 février dernier. Ils y ont visité plusieurs entreprises, usines et centres de recherches.

Et du 15 au 17 février, quelques membres de cette délégation se sont rendus en Pologne pour y rencontrer des intervenants œuvrant dans la diversification de l’industrie minière, la valorisation des déchets et le traitement de résidus d’amiantes.

Les aboutissants de cette mission seront connus plus tard au cours de l’année.