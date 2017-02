Hélène Tousignant se portera candidate à la mairie de Richmond

Richmond (RC) – Bien au fait de la décision de Marc-André Martel de ne pas solliciter un nouveau mandat à la mairie de la Ville de Richmond, la présidente de la Chambre de commerce de la région de Windsor, Hélène Tousignant, annonce officiellement son intention de prendre de relais de M. Martel lors des élections municipales qui se dérouleront le 5 novembre prochain.

« Plusieurs personnes m’ont approchée pour me demander pourquoi je n’envisagerais pas de briguer la mairie de Richmond. Comme c’est un poste comportant beaucoup de responsabilités, j’y ai mûrement réfléchi, considère Mme Tousignant. Finalement, je crois que cette étape s’insère bien dans mon cheminement alors que s’inscrivent plusieurs années de réalisations concrètes ; le Wolfe BBQ Fest en est un exemple, et ce, tant au niveau de la ville que du bien-être de la collectivité. »

Sur une période de plusieurs années, Hélène Tousignant rappelle qu’elle a assuré son implication sur plusieurs conseils d’administration jumelée à son expérience comme présidente de la Chambre de commerce. « Cela me permet de croire que je pourrais apporter un essor positif et dynamique pour la région. D’ici le 5 novembre, j’aurai l’occasion de soumettre un certain nombre d’idées et de projets structurants pour le développement et le rayonnement de notre ville. Mais je me tiens également en mode écoute afin de bien connaître les préoccupations des gens et les initiatives qu’ils aimeraient voir mises de l’avant », précise Mme Tousignante.

Quant au départ de Marc-André Martel, l’actuel maire de Richmond a auparavant annoncé son intention de quitter la politique municipale, particulièrement durant l’année 2016. En considérant son apport exceptionnel à la mairie durant trois décennies, une fête lui avait été réservée l’automne dernier en présence de nombreux proches, amis et collaborateurs dont plusieurs maires et conseillers provenant de plusieurs régions.